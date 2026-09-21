Parece un bosque de Escocia, pero está en Mar del Plata: el rincón ideal para recorrer con niebla

Las jornadas de humedad y niebla baja en la costa transforman por completo el paisaje del Bosque Peralta Ramos. Ubicado a solo 11 kilómetros del centro de Mar del Plata, este clásico barrio residencial de 450 hectáreas toma un aire muy parecido a los bosques del norte de Europa. La visibilidad reducida y el piso lleno de hojas secas convierten a sus calles de tierra en un escenario ideal para salir a caminar, sacar fotos y desconectar del ruido de la ciudad.

Cómo es el Bosque Peralta Ramos

El predio se destaca por su enorme vegetación de pinos, eucaliptos y robles que rodean las casas y cabañas de madera. Como la mayoría de los terrenos no tienen paredones ni rejas a la vista, el entorno se percibe como un gran parque abierto y continuo. Durante los días fríos o de llovizna, el contraste entre el clima fresco de afuera y las luces cálidas de los ventanales con chimeneas encendidas le da un atractivo especial a toda la zona.

Uno de sus atractivos son las cafeterías escondidas.

En medio de las diagonales arboladas funcionan tradicionales casas de té que resultan una parada obligada durante el recorrido. Establecimientos históricos como La Cabaña del Bosque ofrecen decks de madera y mesas junto a los ventanales para tomar una bebida caliente mientras se contempla el paisaje. Es un plan muy elegido por los vecinos de la ciudad durante los fines de semana y también por turistas que buscan un paseo tranquilo a pocos minutos del mar.

Además de su oferta gastronómica, el barrio cuenta con una zona comercial sobre la entrada principal y la avenida Mario Bravo. Allí hay almacenes, proveedurías y rotiserías que permiten resolver las compras del día sin necesidad de trasladarse hasta el centro. Por su tranquilidad habitual y su cercanía con las playas del Sur, el lugar es uno de los puntos más buscados para alquilar casas o cabañas durante todo el año.

En los alrededores está lleno de cabañas.

Recorrer el Bosque Peralta Ramos en un día gris es una alternativa accesible y diferente para disfrutar de la naturaleza local. El acceso es sencillo tanto en auto como en transporte público desde cualquier punto de Mar del Plata. Para quienes planean la visita, se recomienda llevar calzado cómodo para caminar por la tierra húmeda y abrigarse bien. La experiencia demuestra que la ciudad tiene rincones atractivos más allá de la playa y el mar.