"Estamos cansados de trabajar con miedo": violento asalto armado en una famosa fiambrería de Mar del Plata

Un violento asalto armado se registró en la noche de este martes una de las cadenas de fiambrerías, queserías y casas de picadas más tradicionales de Mar del Plata. Los delincuentes se llevaron la recaudación del local y una billetera.

El episodio ocurrió a las 21 en la sucursal de Crudo y Queso ubicada en la avenida Jorge Newbery, entre las calles La Ratonera y El Leñatero, cuando el grupo de ladrones encapuchados irrumpió en el establecimiento, provocó que una mujer corriera del temor e ingresó a las patadas.

Según se observa en la filmación compartida por el negocio, los tres sujetos sorprendieron a los dos empleados que se encontraban detrás del mostrador y los amenazaron con un arma de fuego.

Al advertir la situación, uno de los jóvenes agarró una filosa cuchilla y, aunque parecía que planeaba utilizarla para defenderse del robo, la escondió debajo de la heladera para que no sea tomada por los agresores.

Mientras algunos clientes accedieron a otra habitación, los trabajadores permanecieron al lado de los criminales, quienes abrieron una bolsa y guardaron el dinero. Además, antes de retirarse del comercio, uno de los asaltantes palpó a las víctimas y sustrajo una billetera con efectivo y documentación.

"Ayer por la noche fuimos víctimas de un robo en la sucursal de Newbery. Afortunadamente los chicos y los clientes están bien, pero estamos cansados de trabajar con miedo. Los que nos conocen saben que apostamos día a día al trabajo, dando lo mejor para salir adelante. Seguiremos como siempre tirando para delante", fue el descargo de Crudo y Quedo en redes sociales.