Desesperada búsqueda de Panchito, un gato gris y blanco que no vuelve a casa desde hace dos días
Se va y siempre vuelve, pero esta vez no regresó. Desde el miércoles su familia lo busca por el barrio Malvinas Argentinas y zonas aledañas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una familia está desesperada desde el pasado miércoles en Mar del Plata, después de que su gato Panchito se fuera de la casa y no regresara. "Siempre vuelve... nunca se va", escribieron en la búsqueda de la mascota.
Panchito es un gato blanco y gris, que tiene la nariz rosa. Se perdió el miércoles 23 de septiembre en las inmediaciones de las avenidas Libertad y Arturo Alió, en el barrio Malvinas Argentinas.
La familia comentó que está castrado y que su comportamiento suele ser tranquilo. Si ves a Panchito o tenés información sobre su búsqueda te podés comunicar al 223-5315193.
Compartir el flyer de la búsqueda también es una manera de colaborar, ya que ayudamos a ampliar el alcance. Detrás del pedido hay una familia desesperada que espera reencontrarse con su mascota.
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