Desesperada búsqueda de Panchito, un gato gris y blanco que no vuelve a casa desde hace dos días

Su familia lo busca desde el miércoles 23 de septiembre.

Una familia está desesperada desde el pasado miércoles en Mar del Plata, después de que su gato Panchito se fuera de la casa y no regresara. "Siempre vuelve... nunca se va", escribieron en la búsqueda de la mascota.

Panchito es un gato blanco y gris, que tiene la nariz rosa. Se perdió el miércoles 23 de septiembre en las inmediaciones de las avenidas Libertad y Arturo Alió, en el barrio Malvinas Argentinas.

La familia comentó que está castrado y que su comportamiento suele ser tranquilo. Si ves a Panchito o tenés información sobre su búsqueda te podés comunicar al 223-5315193.

Compartir el flyer de la búsqueda también es una manera de colaborar, ya que ayudamos a ampliar el alcance. Detrás del pedido hay una familia desesperada que espera reencontrarse con su mascota.