Cinco marplatenses reavivaron la llama olímpica

Patricio Garino

Fue un Juego Olímpico especial para el básquetbol argentino, porque fue el último gran acto en conjunto del trío de oro en Atenas 2004 integrado por Emanuel Ginóbili, Andrés Nocioni y Luis Scola, más Carlos Delfino. Y un marplatense se convirtió en el "elegido" para ser parte de la transición. Patricio Garino se ganó un lugar entre los 12 que viajaron a Río de Janeiro y su actuación estuvo a la altura pese a la juventud e inexperiencia en grandes torneos profesionales. "Pato" promedió 6.3 puntos (68 % en dobles, 33.3 % en triples, 80 % en libres), 3.2 rebotes, 0.5 asistencias en 24.8 minutos durante los seis partidos del elenco argentino (Nigeria, Croacia, Lituania, Brasil, España y Estados Unidos).

Quedará para siempre en su memoria el choque ante el local Brasil, donde Argentina se impuso tras dos tiempos suplementarios y el marplatense surgido del Club Unión jugó 43 minutos, tuvo un robo importante en el último segmento del partido y un triple en el momento más caliente. Patricio Garino, junto a Facundo Campazzo y Nicolás Laprovíttola, se erigen como las grandes esperanzas para una joven Argentina que llevará el peso de la historia pero con una transición casi perfecta, donde los líderes han bajado un mensaje claro de sacrificio, honor, respeto y amor por el juego.

Brian Rosso

A los 29 años, Brian Rosso vivió el momento más importante de su carrera, luego de años de sacrificio y de crecer a sombra de su hermano Cristian, olímpico en Londres 2012. El marplatense primero hizo historia cuando el 23 de marzo sacó pasaje directo a Río de Janeiro en el Preolímpico de Valparaíso, Chile, con un segundo puesto en la semifinal A/B del certamen. Brian fue, con Lucía Palermo, el único representante del remo en los Juegos.

El certamen comenzó con problemas para el marplatense, por una irresponsabilidad del Enard al enviar casi cuatro días más tarde el bote a Brasil, lo que impidió a Brian poder entrenar en los días previos a la competencia. Un sinsabor enorme tras tanto esfuerzo.

Debutó el 6 de agosto en la modalidad single scull, y fue tercero en su serie con un tiempo de 7 minutos, 22 segundos y 69 centésimas que le dieron la clasificación a cuartos de final. Ya en esa instancia no pudo acceder a la semifinal A-B, pero fue segundo en la C-D para llegar a la Final C.

El 13 de agosto culminó su actuación con un tercer puesto (6m58s58), y un 15° en la tabla general de la clasificación.

Belén Casetta

El sábado 13 de agosto fue el turno de Belén Casetta. La atleta marplatense de 21 años se convirtió en la primera mujer argentina en disputar la prueba olímpica de los 3.000 metros con obstáculos. El 14 de mayo sorprendió al atletismo nacional y en la pista olímpica de Río de Janeiro sacó el boleto a los Juegos, en el XVII Campeonato Iberoamericano.

Tres meses después volvió al estadio Engenhao para afrontar la dura prueba ante las mejores exponentes del mundo, rivales a las que por primera vez tenía enfrente. Con un tiempo de 9 minutos, 52 segundos y 85 centésimas, finalizó 16ª sobre 17 competidoras de la tercera serie de la primera rueda. En la tabla general, culminó 45º.

"Salí con todo para quebrar mi marca, estuve bien en los 1000 y 2000 metros, pero correr a la par de las mejores se empieza a sentir", declaró tras la carrera Casetta, que sumó una experiencia inolvidable, inesperada un año atrás. Con un futuro enorme, la marplatense ya piensa en Tokio 2020.

María Peralta

El domingo 14 de agosto, María de los Ángeles Peralta afrontó su segundo Juego Olímpico al correr el maratón femenino. Tras su actuación en Londres 2012, "Marita" volvió a la cita máxima del deporte con 38 años y una extensa preparación. La marca clasificatoria la había conseguido el 27 de septiembre de 2015, en el prestigioso Maratón de Berlín.

La atleta de Leonardo Malgor dijo presente, pero lamentablemente no pudo completar la carrera: una tendinitis que comenzó en su preparación en la localidad colombiana de Paipa le impidió continuar y debió abandonar en el kilómetro 19. Un momento triste y emotivo para la marplatense, que pese a la lesión hizo lo imposible para llegar físicamente con chances de correr.

Nada opaca su inmensa trayectoria. María Peralta se ganó su lugar merecidamente, con el sacrificio que todo deportista amateur le debe poner a su pasión. Mastromarino

Mariano Mastromarino

El último en presentarse fue Mariano Mastromarino, en la jornada final de los Juegos Olímpicos. El "Colo" corrió el Maratón, en su primera presentación, cumpliendo un sueño que por poco se le había escapado en Londres 2012. Culminó 53° entre 155 atletas, al marcar un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 44 segundos. El vencedor fue el keniata Eliud Kipchoge, con 2h08m44 (medalla de oro).

Mastromarino, además, fue el mejor de los tres argentinos. Su compañero de equipo Luis Molina finalizó 89° con 2h23m55 y Federico Bruno fue 137° con 2h40m05.

"Estoy emocionado, pensé que no iba a poder llegar. Cuando aceleré el ritmo me dio una puntada y me hizo perder el objetivo de carrera, pero luego se me pasó y acá estamos", sostuvo tras la competencia.

En una carrera donde la humedad fue un factor importante, Mastromarino -bronce en los Panamericanos de Toronto- pudo completar los 42 kilómetros, cumplir su gran sueño encima acompañado de su familia.