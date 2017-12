Pidieron la prisión preventiva del conductor que atropelló y arrastró a un joven más de 10 cuadras

En cumplimiento de los plazos legales la fiscalía de Delitos Culposos pidió la prisión preventiva del militar que atropelló, arrastró diez cuadras y mató a Nahuel Barragán el pasado 3 de diciembre. Yonathan Maurette sigue alojado desde ese día en la Unidad Penal 44 de Batán.

En el pedido fiscal al que tuvo acceso 0223 se imputa al joven de homicidio simple con dolo eventual, en concurso ideal con abandono de persona seguido de muerte y con lesiones leves. Aunque la solicitud se radicó en el Juzgado de Garantías a cargo de Gabriel Bombini, otro sería el magistrado que resolvería la situación de Maurette durante la primera semana de feria judicial.

El fiscal Pablo Cistoldi hizo el pedido más allá de que aún no se adjuntaron al expediente los resultados de las pericias químicas a las muestras de sangre que se le extrajeron al imputado el día de la detención. Ese domingo no hubo personal de tránsito disponible para hacer el control de alcoholemia por lo que más allá del análisis médico que sostuvo que el militar tenía un marcado aliento etílico no está confirmado cual era su estado al momento del siniestro.

En su única presentación en tribunales, el imputado estuvo acompañado por su defensor particular Gonzalo La Menza y se negó a dar su versión de lo sucedido esa madrugada en Colón y 192 cuando atropelló a un ciclista, una motocicleta y arrastró a la víctima fatal hasta que estacionó el rodado en su casa.