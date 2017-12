Yonatan Maurette, el militar que atropelló y arrastró a Nahuel Barragán, se negó a declarar

Acompañado por el defensor particular Gonzalo La Menza, este lunes al mediodía, Yonathan Maurette, el militar que atropelló y arrastró por 12 cuadras a Nahuel Barragán en la madrugada del domingo pasado, se negó a declarar.

El cabo del Ejército había sido trasladado del Penal 44 de Batán hacia Tribunales para reunirse con su representante de la Defensoría, y luego fue llevado a la fiscalía donde prestaría su declaración indagatoria; pero el acusado decidió abstenerse.

Luego del cambio de carátula que el fiscal de Delitos Culposos, Pablo Cistoldi, resolvió este lunes, Yonatan Maurette quedó aprehendido por el delito de homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con abandono de persona seguido de muerte y lesiones.

"Por consejo mío se negó a declarar", sostuvo ante la prensa el abogado particular, quien este martes pediría la primera medida y no descartaría la excarcelación. "No lo veía en condiciones como para prestar una declaración indagatoria, está completamente consternado por la situación", explicó.

En la imagen, se lo puede ver al hombre retirándose del edificio de Tucumán y Almirante Brown acompañado de un efectivo policial, y un dato que llama la atención es la inscripción que tiene el buzo que lleva puesto. "Hit and run", dice la leyenda en inglés, que traducida al español significa: "Pega y corre".

Según pudo conocerse, los efectivos que buscaron al hombre en su casa y lo detuvieron posteriormente, constataron un fuerte aliento etílico, que le duraba varias horas después del siniestro. Además, una botella de cerveza vacía fue encontrada dentro del auto y marihuana en su vivienda. Sin embargo, La Menza explicó que la alcoholemia no fue acreditada en su defendido; "lo único que se le realizó fue una extracción de sangre y de orina, pero los resultados hasta el día de hoy no están".