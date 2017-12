Patricio Garino, el primer marplatense en la NBA

Es el sueño de cualquier chico basquetbolista en el mundo, y Patricio Garino lo alcanzó. El marplatense, a punto de cumplir 24 años entonces, vivió el lujo de jugar en la NBA, entre el 4 y 13 de abril de este año, en cinco juegos inolvidables como experiencia y plataforma de lanzamiento a este deporte profesional.

Luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, de la pretemporada con San Antonio Spurs junto a Ginóbili y la D-League para Austin Spurs -filial del equipo de "Manu"-, "Pato" fue llamado por Orlando Magic (equipo donde había participado ya de una Liga de Verano) para participar en los últimos encuentros de la temporada, observarlo de cerca y tenerlo como una posibilidad para la 2017/2018.

Garino debutó el 4 de abril en la casa del campeón Cleveland Cavalliers, con derrota 122 a 102. Reemplazó a Jodie Meeks cuando su equipo era derrotado 113 a 94. En ese lapso, el ex Union capturó un rebote y falló el único doble que lanzó (¡ni tocó el aro!) y se dio el gran gusto de su vida. "Dicen que es la peor cancha para jugar, y debutar ahí fue totalmente raro. Decir ´tengo la camiseta de Orlando puesta, estoy viendo a Lebron (James) a dos metros y adentro de la cancha jugando al básquet NBA´. Es algo que no voy a olvidar nunca. Trato de no olvidarme, pero al mismo tiempo me quedan nieblas de lo que pasó. Estaba en una nube, que es difícil acordarme exactamente lo que pasó. Me acuerdo de las pantallas gigantes que hay en esa cancha, verlo a Lebron tirar y ver un poco el partido. Después está todo borroso en la cabeza", le contó el marplatense a 0223 en una entrevista de este año.

Patricio Garino debutó en la NBA, en una noche histórica para el deporte marplatense

Dos días después del debut, vivió su primer triunfo ante Brooklyn Nets, por 115 a 107 y donde participó de 13 minutos y más intentos tuvo en ataque ( 0/1 en dobles y 0/3 en triples), además tuvo dos recobres y cometió una infracción. Casi inexistente fue su participación, luego, con un minuto en la derrota ante Indiana Pacers. El lunes 10 de abril, volvió con 12 minutos en la caída ante Chicago Bulls como visitante, 122 a 75. Captó 4 rebotes y tuvo una pérdida.

En total, durante sus 5 partidos sumó 43 minutos, tomó 7 rebotes, cometió 4 infracciones, y no anotó puntos.

Entrevista de 0223: Patricio Garino, del club de barrio a la NBA

"Pato" quedó con la espina de no poder anotar puntos, pero sí demostró su importancia defensiva, intensidad y concentración. De todas formas, sorprendió que el 2 de agosto Orlando anunció su corte, luego de la Summer League. Sin equipo que lo sumara en la máxima Liga, Garino se abocó a la Selección argentina.

El alero surgido de Unión fue una de las figuras de Argentina en la AmeriCup. El elenco nacional llegó a la final con Estados Unidos, donde cayó. Pero el marplatense demostró que será pieza fundamental del andamiaje del seleccionado. Participó de los cinco juegos, donde promedió 13.4 puntos, 4.8 rebotes y 2.4 asistencias. Sus mejores actuaciones fueron ante Canadá (20 puntos) y México en la semifinal (20 puntos y 6 rebotes).

Tras ello, el básquetbol profesional le dio otra oportunidad: Baskonia de España, histórico equipo donde pasaron los mejores jugadores argentinos, puso sus ojos en él para la Liga ACB. Su arranque no fue bueno: se resintió de un desgarro sufrido en la Selección y semanas atrás fue operado de una triple fractura de mandíbula (retornó este 29 de diciembre a jugar). Pero Garino confía en sí mismo, y aguarda que el 2018 lo tenga con continuidad y protagonismo para algún día volver a la ansiada NBA.