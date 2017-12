"Estaba haciendo el reparto como todos los días y me encontré con dos pies debajo de un auto"

Eran pasadas las 8 de la mañana del domingo cuando Miguel, trabajador de un kiosco de diarios de Luro al 6900, se encontró con el cuerpo sin vida de Nahuel Barragán, el joven de 25 años que fue atropellado y arrastrado sin vida por 12 cuadras por el cabo del Ejército Jonathan Maurte, en Remedios de Escalada entre Moreno y Belgrano.

"Estaba haciendo el reparto como todos los días, cuando me encontré con que había dos pies debajo de un auto", contó este lunes a 0223 y afirmó: "Nunca me imaginé que era un cadáver, pensé que era una persona que estaba reparando un auto".

Cuando Miguel se acercó al Peugeot 206 que se encontraba estacionado en el lugar, dio aviso inmediato a la policía. "Llamé al 911 y la chica que me atendió me preguntaba si estaba seguro de lo que había visto", explicó y añadió: "Claro que sí, estaba seguro".

"Me quedé un rato, hasta que llegó el móvil", contó el hombre y explicó que si bien no mantenía trato con el joven, lo conocía de vista.

"Fue un domingo muy feo, nunca me había pasado una cosa así y espero que no me vuelva a suceder", finalizó.