La madre del joven que murió tras ser arrastrado más de diez cuadras pidió que cambien de fiscal

Mientras la causa que investiga la muerte de Nahuel Barragán tras ser atropellado y arrastrado diez cuadras por el auto que conducía Yonathan Maurette ya suma más de ochenta fojas, la madre de la víctima pidió este jueves que se excuse el fiscal interviniente luego de presentar al abogado Maximiliano Orsini como particular damnificado.

En una nota que se presentó minutos antes de la una de la tarde, Susana Suhette planteó que se reunió en la fiscalía con Cistoldi tras solicitar una entrevista “ante su falta de comunicación”. De acuerdo al escrito al que tuvo acceso 0223, la mujer sostuvo que el titular de la fiscalía de Delitos Culposos le manifestó que si la representaba Orsini iba a excusarse.

“Claramente mi sentimiento fue de que el propio fiscal que debe investigar el homicidio de mi hijo en la primera entrevista que tenía con él y búsqueda por ‘motu proprio’ ya que nunca se comunicó el Dr. Cistoldi conmigo, le interesaba más un problema personal que tenía con el letrado que me representaría y que desconozco y no me interesa conocer”, sostuvo.

La madre de Nahuel Barragán pidió ante esa manifestación que el fiscal se excuse “en forma inmediata a fin de no retrasar un solo día por su actuación y apreciación subjetiva de carácter personal de la situación denunciada, poniendo de manifiesto asimismo y sin perjuicio de lo expuesto que es intención de esta parte que Cistoldi por las razones expuestas y el trato personal antes mencionado, deje de intervenir definitivamente en la causa que investiga el homicidio de mi hijo”.

El pasado 10 de noviembre el fiscal Cistoldi solicitó excusarse en otra causa en la que también intervenía el abogado Orsini. En su presentación a la Justicia de Garantías el fiscal había sostenido que los cuestionamientos mediáticos del profesional “contra el desempeño de la Fiscalía ponen en crisis la confianza que la sociedad y particularmente las víctimas, merece depositar en los casos aquí tramitados”.

Cistoldi manifestó desconocer los objetivos que se propuso el abogado “al mediatizar sus diferencias con el Ministerio Público Fiscal y al formular denuncia contra mi persona y contra mi colega (Teresita Martínez Ruíz)”. En el tramo final del escrito sostuvo que ese accionar no le permite desempeñar fielmente su rol por el temor que el mismo promueva o apoye estrategias que amenacen los intereses sociales que debe defender.

Más allá de la presentación que la fiscalía hará el próximo lunes, la causa por la muerte de Barragán mantiene a Maurette detenido en el complejo penitenciario de Batán imputado del delito de homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con abandono de persona seguido de muerte y lesiones. La próxima semana podrían incorporarse los resultados de las pericias que se realizaron hasta el momento.