Coti Sorokin: “Todos tenemos que vivir cerca de la música”

Recién llegado de Rosario, su ciudad natal, y luego de haber realizado más de 80 shows en España, Coti Sorokin regresa a Mar del Plata con su show Cercanías y Confidencias, un formato que eligió para acercarse "de otra manera al público".

En una entrevista exclusiva con 0223 el cantante y compositor reconocido en Latinoamérica y Europa por sus grandes éxitos como Antes que ver el sol, Nada fue un error y Otra vez, contó que cuando mira para atrás no se arrepiente de nada de lo que hizo y que cada vez tiene "más ganas de hacer cosas".

Padre de dos pares de mellizos, a sus 45 años afirma: "Me siento muy joven y con mucho por delante".

- Llegás a Mar del Plata con Cercanías y Confidencias, un show que promete un contacto más íntimo con la gente.

- Es un concierto que empezó siendo una aventura para un momento puntual, pero después me fui entusiasmado con ese tipo de conciertos que permite acercarse de otra manera al público y entrar de otra forma a mi música, a mi vida, mi historia. Se genera una relación más intensa y profunda.

- Sin spoilear, ¿qué se puede contar del show?

- Es un concierto muy trabajado, es un unipersonal que tiene algo de teatral, de charla, de conferencia. Es una mezcla de un montón de cosas, un poco indefinible, pero está hecho a mi medida, diseñado por mí, y la verdad es que el público lo ha agradecido mucho.

Hoy concierto en mardel en el teatro Roxy Radio City y mañana vamos con Los Brillantes a Villa Maria con entrada gratis para todo el mondo pic.twitter.com/6tKmsZib7k — Coti Sorokin (@CotiOficial) October 13, 2018

- ¿Se trata entonces de achicar la distancia entre público y artista?

- Hoy en día los conciertos se hacen cada vez más automatizados, como si fueran un videoclip, con instrumentos grabados, pantallas y cosas que pareciera que el artista en vivo propiamente dicho hace cada vez menos. Y todo eso aleja. Entonces hacía tiempo que me plantee generar una cercanía, por eso el título directo, esas dos palabras definen al 100% lo que se trata. Canto temas sin amplificación, cuento mi historia y los contextos en los que escribí ciertas canciones que son muy conocidas y nadie conoce las historias que hay detrás de ellas. Mi infancia en Entre Rios, mi época universitaria en Rosario, mis viajes por España, la primera vez que entré a un estudio de grabación, que trabajé. Hay parte de mi familia, un montón de cosas que tienen que ver con mis dos pares de mellizos.

- ¿Se viene Diamante, un nuevo disco?

- Sí, tenemos pensado que salga a fines de octubre o llegado el caso el 1 de noviembre. Fue grabado en el Teatro Colón, en un concierto único que se dio en ese monumento a la música, uno de los teatros más importantes del mundo que tenemos que estar orgullosos de tener.

- ¿Te definís mayormente como cantante o compositor?

- Por suerte no tengo que elegir. Canto lo que escribo y escribo lo que canto. Y eso lo hago desde muy chiquito. Circunstancialmente hay canciones que se hicieron muy conocidas antes que yo, y eso tiene que ver con haber sido padre de mellizos a mis 22 años, lo que postergó un poco mi primer disco solista. Pero por suerte puedo ser las dos cosas, es una falsa dicotomía.

- ¿Cuál es tu inspiración a la hora de escribir?

- Soy un amante del mundo de lo sutil, de la gente sensible, de esas pequeñas cosas que despiertan poesía, frases, palabras precisas que tiene una sonoridad especial. En general no hay una temática, por supuesto que el amor está presente en todas sus ramificaciones y aristas, porque es al final lo que mueve el mundo. No solo el amor de pareja, sino el fraternal, la amistad, la solidaridad, a la tierra, al país, al barrio, a la familia. También hay canciones escritas a situaciones de compromiso social y en todos los discos he tratado de hablar de la libertad.

- ¿Es diferente escribir para uno que para otro?

- No, con el tiempo fui aprendiendo que siempre lo más difícil es escribir una buena canción. Y la verdad es que las buenas canciones no son para nadie pero a la vez son para todos. Porque las canciones son entes vivos que se dejan contaminar por las emociones de cada persona. Todos tenemos que vivir cerca de la música.

- ¿Tenemos pensado sacar un libro?

- Hace tiempo que estoy trabajando en textos inéditos, sería un libro que lleve el nombre de la gira, pero que me permita contar las experiencias de manera más extensa, casi una biografía. La idea es sacarlo en marzo, pero no quiero adelantarme tanto.ç

- Siempre estás proyectando cosas nuevas.

- El deseo es lo que nos mantiene vivos. Siempre es importante tener proyectos, aunque algunos se llevan a cabo y otros no. Cada vez tengo más ganas de hacer cosas. Fui encontrando mi mejor versión, me siento muy joven y con mucho por delante.

- Con tanto años de carrera, ¿qué te pasa cuando mirás para atrás?

- El 90 por ciento de las cosas me gustan y me emocionan. Hay algunas que las haría de otra manera, pero tampoco me arrepiento porque siento que el arrepentimiento es un poco cobarde porque con el beneficio del tiempo es fácil tomar distancia, creo que siempre hay que respetar el impulso con que uno lo hizo. Estoy orgulloso desde el primer disco hasta el último.

- ¿Sentís que la instantaneidad que se vive hoy en torno a la fama y las redes sociales te afecta de algún modo?

- No, me parece que mi música no se vive de esa manera. Tengo canciones de hace 30 años que la gente sigue pidiendo en los conciertos, incluso chicos que no habían nacido cuando yo las escribí, como Nada fue un error o Antes que ver el sol que tienen más de 17 años y me las piden chicos de 12. La verdad es que esa fecha de caducidad no la siento y no la padezco, tengo una relación con el público que perdura.

- ¿Qué escuchás?

- Cuando voy en el auto, trato de escuchar cosas nuevas. En un viaje, elijo los clásicos, voy a lo de siempre, a lo que escuchaba cuando era chiquito, vuelvo a Charly, a Lennon, a Spinetta, a Bob Dylan, a los Beatles.

- ¿Si tuvieras que elegir un disco?

Help, de los Beatles. Fue el primer disco que tuve, me lo regaló mi viejo, guardo el original. A partir de ahí fui descubriendo algo que hasta el momento no conocía, es un disco que tiene mucho que ver conmigo.