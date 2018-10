Fuerte enfrentamiento de cooperativista con Mourelle: "No podés ser tan caradura, necesitamos cobrar"

foto

video

Un fuerte enfrentamiento tuvo en horas del mediodía de este miércoles la titular de la Cooperativa Nueva Esperanza, Paola Tournoud, con el secretario de Hacienda de General Pueyrredon, Hernán Mourelle, a quien la referente le reclamó que cumpla con su palabra y "le pague a los cooperativistas".

"No podes jugar con los trabajadores", le exclamó la mujer en los pasillos del palacio municipal de Hipólito Yirigoyen y Luro al funcionario de Arroyo, y le recordó los acampes que realizaron los cooperativistas semanas atrás cuando le pedían al municipio el pago de sus trabajos.

Entre llantos y desesperación, la referente que en marzo de este año se encadenó a las puertas de la Secretaría de Hacienda volvió a pedir que les abonen a los cooperativistas los trabajos realizados en viviendas de Santa Rosa del Mar.

En ese momento la mujer sostenía que las tareas en aquel barrio de la ciudad no habían sido pagadas a término. Y es justamente lo que este miércoles le volvió a recriminar a Mourelle: "Cuando yo me encadené me dijiste que me ibas a pagar".

Tournoud le criticó al funcionario: "Me diste tu palabra con responsabilidad y no lo cumpliste". "No podes ser tan caradura", sentenció y pidió: "Nosotros necesitamos cobrar".