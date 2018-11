Avanza en el Senado el proyecto de extensión del horario de venta de alcohol en verano

La Comisión de Comercio, Pyme y Turismo del Senado de la provincia de Buenos Aires emitió este miércoles un dictamen favorable al proyecto del legislador marplatense, Lucas Fiorini, que busca extender el horario de venta de alcohol durante todo el verano en el territorio bonaerense. De aprobarse, la prohibición de venta regirá desde las 23 hasta las 10.

El proyecto original de Fiorini buscaba modificar la limitación impuesta por la ley 11.825 (entre las 21 y las 10) y preveía que, entre diciembre y marzo, la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas rija entre las 23 y las 8. Era para los partidos con actividades turísticas.

La iniciativa fue tratada este miércoles en la Comisión de Comercio, Pyme y Turismo del Senado de la provincia de Buenos Aires, donde los legisladores dieron dictamen favorable con algunos pequeños cambios.

Los legisladores consensuaron que el horario de prohibición de venta de alcohol pase de las 21 a las 23 (el horario final de las 10 de la mañana no se modificó) y, en vez de limitarlo a ciertos partidos, abarca a todo el territorio bonaerense.

Ahora, el proyecto sigue su curso en la Cámara de Senadores y próximamente va a ser tratado en la Comisión de Legislación. "Hay consenso para que salga en sesión antes de la temporada", confiaron a 0223.

Arroyo se niega a implementar el cambio de horario

Este miércoles el intendente Carlos Arroyo se pronunció en desacuerdo al proyecto de ley que se debate en la legislatura bonaerense y que pretende modificar el horario de venta de bebidas alcohólicas para el verano. El jefe comunal consideró que “la medida no es acertada” y que va en contra de evitar accidentes de tránsito.

“Lo ideal sería que no haya ningún horario pero para eso debiéramos tener otra cultura, otro nivel de educación a nivel general. En la situación actual, cuando menos publicitemos será mejor para asegurarnos que no haya tantos accidentes y ni tanta gente en estado de ebriedad en las calles. Yo no lo veo una medida acertada”, sostuvo Arroyo.