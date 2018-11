Apareció una culebra en un jardín de infantes

Una culebra verde y negra apareció en el jardín de N° 930 de Mar del Plata y provocó gran susto entre los integrantes de la comunidad educativa. Sin embargo, a pesar de la alarma que generó entre maestros y chicos, desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) aclararon que no se trata de un ejemplar peligroso.

El hecho se registró el viernes de la semana pasada en el establecimiento ubicado en Antártida Argentina Km 12. Minutos después de haber sido visto, las maestras llamaron a Defensa Civil, e inmediatamente acudió al lugar personal de Destacamento de Acantilados del Emsur en coordinación con el Cuerpo de Guardaparques, quienes rápidamente atraparon a la culebra y luego la liberaron en una zona descampada.

Tras un llamado recibido por DC ante la aparición de una culebra en el edificio escolar, agentes del Destacamento de Acantilados en coord. con el Cpo de Guardaparques acudieron al J. de Infantes N°44. De inmediato, el ejemplar fue extraído del lugar y liberado en zona descampada pic.twitter.com/dbuNas8Dun — Servicios Urbanos (@emsur_mdp) November 26, 2018

Para llevar tranquilidad a las familias de las niñas y niños que asisten al jardín, desde el municipio aclararon que no se trata de un animal peligroso, y que es muy común de zonas rural.

Se trata de una especie de culebra muy mansa que no transmite ningún tipo de tóxicos", advirtieron desde el Emsur.

Cabe destacar que este ejemplar, conocido como culebra verde y negra (Erythrolamprus poecilogyrus) 🐍es común en áreas rurales y no reviste peligrosidad. "Se trata de una especie de culebra muy mansa que no transmite ningún tipo de tóxicos", advirtieron desde el EMSUR. — Servicios Urbanos (@emsur_mdp) November 26, 2018

Incluso, en mensajes posteriores, desde la cuenta oficial de Twitter del organismo municipal pidieron que la gente no se asuste y sobre todo que no mate a la culebra porque no hace daño y no significa ninguna plaga.

Por cualquier consulta y llamada de emergencia, comunicarse con el Emsur al 4652530 interno 7744.