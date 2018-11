Organizaciones sociales redoblan la apuesta y mantienen cortada Luro “por tiempo indeterminado”

Desde hace casi 24 horas, organizaciones sociales mantienen el corte de tránsito total sobre Luro a la altura de Hipólito Yrigoyen, reclamando a Desarrollo Social Municipal, la entrega de bolsones de alimentos para fin de año. Desde hace siete días, los manifestantes realizan la medida de protesta, acampando frente al palacio comunal, luego de violentos incidentes con la policía.

En diálogo con 0223, Marcos Carboni, referente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) explicó que “mientras no haya ninguna respuesta, el corte de Luro es por tiempo indeterminado”.

“Nadie de Desarrollo Social se reunió ni habló con nosotros. Ayer quisieron hacer un intento de división entre nosotros y querían llamarnos por separado. Y les dijimos que no. Cómo no aceptaron la negativa, se decidió hacer el corte de Luro”, argumentó el dirigente.

En tal sentido, Carboni manifestó que “hasta que no se resuelva esto, no vamos a levantar (el corte). Esperemos que en lo inmediato se pueda resolver, porque no queremos molestar a la gente común. Lamentablemente por los funcionarios de turno, pagan lo que nosotros tenemos que hacer”, cerró.