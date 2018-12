Una actriz denunció que Juan Darthés la violó en 2009 cuando tenía 16 años

El colectivo de Actrices Argentinas expuso públicamente este martes en una conferencia de prensa realizada en el Multiteatro una denuncia penal contra el actor Juan Darthés, por violar a la actriz Thelma Fardin, cuando ella tenía apenas 16 años.

"Para la sociedad: no nos callamos más. No vamos a seguir sometidas a los abusos”, afirmaron las Actrices Argentinas para revelar la denuncia contra el actor Juan Darthés por la presunta violación de Thelma Fardin, su compañera en Patito Feo.

“Acompañamos la denuncia penal de nuestra compañera Thelma Fardin radicada en Nicaragua contra Juan Darthés. Justicia para nuestra compañera. Justicia para todos. Esto recién empieza”, expresaron en un comunicado.

Según relató la propia Thelma Fardin en un video difundido durante la conferencia, el hecho ocurrió en el año 2009 en Nicaragua durante una gira teatral del programa "Patito feo". En ese momento ella tenía 16 años y el actor 45.

“Nueve años lo anulé para seguir adelante, hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí”, contó Thelma.

“Me agarró de la mano y me dijo ‘mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiro en la cama, me corrió el shorcirto y me empezó a practicar sexo oral. Yo seguía diciendo que no, me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’. No le importó. Se subió encima mío y me penetró", detalló sobre el terrible momento.

La joven actriz confirmó que viajó “a Nicaragua la semana pasada y está asentada la denuncia en la Fiscalía de Género”.