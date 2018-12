foto

video

Poco después de que se produjera el derrumbe trágico en edificio ubicado en Puán y Acevedo, en el corazón de Punta Mogotes, se conoció un video tomado por una cámara de seguridad en el que se ve claramente el momento de la tragedia. En las imágenes también se observa a una mujer que camina por la calle, con dirección a esa esquina y, ante el derrumbe, se detiene y retrocede, asustada.

La mujer del video se llama Romina, es vecina del barrio y el sábado después del mediodía salió de su casa a comprar pan. De milagro, no quedó debajo de los escombros.

Este lunes, aún sin tomar plena consciencia de lo que sucedió, Romina contó cómo fue ese sábado fatídico. "Cruzaba de la panadería a la heladería, en diagonal, para evitar pasar por entremedio de la gente que se encontraba comiendo en la vereda del bar "La esquina de Vicente" y de pronto sentí un ruido ensordecedor y que se me venían todas la piedras encima", describió.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-12-30-12-49-0-video-asi-fue-como-se-desplomaron-los-balcones-del-edificio-de-punta-mogotes

"Ví las imágenes del video y siento que no soy yo, todavía no reacciono. Pasé la noche sin dormir, mirando a mis hijos en todo momento porque suelo hacer ese recorrido con ellos y esta vez les dije que no, que iba a comprar el pan y volvía", relató, conmovida.

Romina dijo que no llegó a ver a las víctimas entre los escombros y que pudo llegar a su casa acompañada por unas personas que la encontraron aturdida en medio de la calle. "Sólo escuché a una mujer que preguntaba a los gritos si había alguien abajo de los escombros y después a un hombre que decía que eran su mujer y su hija", señaló.