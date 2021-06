A partir de la próxima semana, se pone en marcha la ordenanza de "Edificios seguros"

Desde la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de la Municipalidad aseguraron que a partir de la próxima semana se reforzarán los controles e inspecciones en la marco de lo que establece la ordenanza conocida como "Edificios Seguros", una iniciativa que fue sancionada hace seis meses por el Concejo Deliberante a partir del impulso que le dio el bloque de concejales del Frente de Todos.

El dato se lo anticipó a 0223 Jorge González, el arquitecto responsable de la secretaría municipal, después de una reunión de trabajo que tuvo lugar en la mañana de este viernes junto a la presidenta de la Comisión de Obras del cuerpo legislativo, la radical Marianela Romero, y la concejala de la oposición, Virginia Sívori, quien fue la autora del proyecto inicial.

"Hoy tuvimos una de las últimas reuniones de trabajo para poner en marcha la iniciativa de 'Edificio Seguros' en los próximos días. Desde el Ejecutivo venimos trabajando con el legislativo para ajustar detalles y que se pueda implementar", garantizó el secretario.

El funcionario de Guillermo Montenegro aclaró que no solo su secretaría intervino en la reglamentación sino que también han hecho lo propio las áreas de Modernización y de Gobierno digital. "En los próximos días eso va a estar en marcha", ratificó.

Consultada al respecto por este medio, la concejala Sívori resaltó la "buena intención" de las autoridades municipales para cumplir con lo que establece la normativa aprobada en diciembre del año pasado aunque, por lo conversado, aclaró que se implementarán algunas medidas y no la totalidad de las acciones que prevé este "proyecto integral" de Edificios Seguros.

"Entendemos que es un primer paso pero es muy importante iniciar y avanzar en este camino. Esto es para que Mar del Plata pueda tener un sistema de seguridad que garantice que a nadie se le caiga un balcón cuando esté caminando por cualquier lugar de la ciudad", dijo, y agregó: "Todos tenemos que ser más conscientes de la responsabilidad que implica el mantenimiento de un edificio".

La ordenanza propone la implementación de herramientas tecnológicas para la gestión y el control de la situación edilicia de los inmuebles. La creación del programa incluye, entre otros aspectos, el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles, la cual funcionará como un canal de vinculación entre los propietarios, administradores, profesionales o técnicos matriculados y el Municipio, con el objetivo de mantener actualizadas las certificaciones de mantenimiento de las construcciones, las instalaciones y el equipamiento de los edificios a los fines de garantizar la seguridad edilicia.

La votación de fines del año pasado dentro del recinto del Concejo coincidió con el segundo aniversario de la tragedia que se desató a partir del derrumbe de unos balcones en un edificio ubicado en la zona comercial de Punta Mogotes que terminó con la vida de Agustina Ferro, de 35 años, y su hija India Luzardi, de 3.

En junio del 2020, la Justicia dispuso el sobreseimiento del administrador del edificio luego de que su defensa planteara a través de varios informes técnicos la existencia de una importante divergencia entre lo planificado como proyecto de obra y lo finalmente construido.

Para el Juez de Garantías Daniel De Marco no hubo ningún accionar ilícito por parte de Jorge Bianchi al entender que hubo un "vicio oculto, imperceptible para él o para cualquiera". "La conducta imputada a Jorge Claudio Bianchi no ha existido, no correspondiendo continuar la investigación en relación al mismo", sentenció el magistrado

Tragedias "totalmente distintas"

La novedad por el avance de la ordenanza de "Edificios Seguros" coincide con la tragedia que conmueve a Estados Unidos a partir del impactante derrumbe del edificio Champlain Towers de Miami, situación a la que no evitó referirse el secretario de Obras de la ciudad.

"Lo que pasó en Miami y los hechos que han sucedido acá son dos cosas totalmente distintas. En Mar del Plata hay un suelo de fundación muy distinto, una construcción muy distinta, y una legislación que también tiene su propias características", afirmó, en referencia a la ordenanza 12.562 de conservación y mantenimiento de fachadas.

En General Pueyrredon, la normativa establece un régimen por el cual los edificios que superan los 10 metros de altura deben presentar una serie de informes técnicos sobre el estado de la construcción y mantenimiento una vez que cumplen 10 años de antigüedad. "Cada 3 años hay que ir renovando esos informes y obviamente que todos esos trabajos están respaldados por la firma del profesional actuante", indicó, y agregó: "La responsabilidad es de los profesionales firmantes y de los propietarios dueños de cada uno de los consorcios".

El funcionario marcó distancia con la grave advertencia que hicieron en el Colegio de Ingenieros, cuyas autoridades habían dicho que "lamentablemente se podría repetir un caso similar" al de Miami en alguna ciudad balnearia por la proximidad con el mar. "Hay que destacar dos cuestiones: primero la vigencia de esta ordenanza y la calidad de construcción y la tecnología que se usa en un lugar y otro. La construcción de Mar del Plata tiene otras características desde el punto de vista tecnológico si lo comparamos con Miami", aclaró.

Si bien reconoció que las "escalas" de los episodios que se han registrado en la ciudad a lo largo de los últimos años son "absolutamente distintas", González puso énfasis en la importancia de "extremar todos los cuidados" para evitar cualquier clase de siniestro. "Tenemos que seguir tratando de perfeccionar la normativa para que no solo tengamos los controles que hoy tenemos sino que a futuro haya más y mejores", instó.

"Más allá de todo lo que trastocó la pandemia en este año y medio, estamos trabajando para hacer más fácil la tarea, no solo desde el punto de vista de los trabajos sino desde lo económico, para que los consorcios lleven adelante los trabajos de mantenimiento que hay que llevar a cabo. Tanto el área de mantenimiento edilicio como de electromecánica siguen con sus funciones y siguen exigiendo los informes correspondientes. Las dificultades no son excusa y cada responsabilidad sigue vigente", aseveró el titular de la Secretaría de Obras.