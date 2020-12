A 2 años de la tragedia de Punta Mogotes, sancionan la ordenanza "Edificios seguros" en Mar del Plata

Al cumplirse exactamente dos años del derrumbe de unos balcones en la zona comercial de Punta Mogotes que terminó con la vida de Agustina Ferro, de 35 años, y su hija India Luzardi, de 3, el Concejo Deliberante sancionó este martes por la tarde la ordenanza conocida bajo el plan "Edificios seguros", con el que se busca llevar adelante un control de la situación de distintas edificaciones para prevenir futuras tragedias.

Por unanimidad y con el apoyo de todos los bloques políticos, la iniciativa que fue impulsada por el Frente de Todos obtuvo el visto bueno definitivo en el marco de la última sesión del año que celebró el cuerpo deliberativo.

La iniciativa la había presentado a mediados de octubre la concejala Virginia Sivori y propone la implementación de herramientas tecnológicas para la gestión y el control de la situación edilicia de los inmuebles.

"La ordenanza propone modernizar el sistema, tanto para usuarios como para el propio estado, que es el encargado de controlar, maximizando así los recursos con los que se cuenta actualmente. 'Edificio Seguro' va a permitir tener un control específico de los distintos inmuebles y garantizar la seguridad de las y los ciudadanos. Esperamos que el Ejecutivo la promulgue a la brevedad y reglamente su funcionamiento para que podamos contar prontamente con esta herramienta", declaró la edil, tras la sanción.

Durante la elaboración del proyecto, especialistas en Seguridad e Higiene que venían trabajando en la temática realizaron diversos aportes, en distintas reuniones que mantuvieron con el bloque. Eso permitió que se proponga esta herramienta que sistematizará y permitirá un mejor control para el Municipio y los usuarios, según resaltaron desde el Frente de Todos.

La creación del programa “Edificio Seguro” incluye el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles, la cual funcionará como un canal de vinculación entre los propietarios, administradores, profesionales o técnicos matriculados y el Municipio, con el objetivo de mantener actualizadas las certificaciones de mantenimiento de las construcciones, las instalaciones y el equipamiento de los edificios a los fines de garantizar la seguridad edilicia.

La ordenanza también había contado con el respaldo de la abogada Rocío Tilves, quien el lunes 20 de septiembre de 2004 sufrió el impacto de la caída deuna mampostería de un balcón de un noveno piso del edificio que está en Luro al 2500. El hecho le provocó provocó la fractura del hueso frontal, en la parte derecha de su cabeza.

“Más allá de los controles, es necesario que el propietario tenga una actitud más responsable: ¿A dónde pusiste las macetas? ¿Sabés si el agua que cae de las plantas está filtrando en una superficie que, a la larga, se termina corroyendo?”, había expresado la letrada, al rememorar el episodio, en diálogo con 0223.

La votación de esta tarde en el Concejo Deliberante coincidió con el segundo aniversario de la tragedia que tuvo como epicentro a Punta Mogotes y que conmovió a todo Mar del Plata al confirmarse el 29 de diciembre de 2018 la muerte de una mamá y su hija por el desprendimiento de unos balcones en la esquina de Acevedo y Puan.

En junio de este año, la Justicia dispuso el sobreseimiento del administrador del edificio luego de que su defensa planteara a través de varios informes técnicos la existencia de una importante divergencia entre lo planificado como proyecto de obra y lo finalmente construido.

Para el Juez de Garantías Daniel De Marco no hubo ningún accionar ilícito por parte de Jorge Bianchi al entender que hubo un "vicio oculto, imperceptible para él o para cualquiera". "La conducta imputada a Jorge Claudio Bianchi no ha existido, no correspondiendo continuar la investigación en relación al mismo", sentenció el magistrado.