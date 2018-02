Concejales visitaron el predio de residuos y pidieron rapidez en las obras de ampliación

A pedido del concejal Marcelo Fernández, los integrantes de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante recorrieron este jueves por la mañana el Centro de Disposición Final de Residuos de Mar del Plata, con visitas a sus sectores aledaños. En diálogo con la prensa, los ediles de las diferentes fuerzas coincidieron en algo: la percepción obtenida sobre la urgencia de iniciar las obras que amplíen los playones idóneos para el tratamiento de la basura.

“Hemos tenido la oportunidad de debatir este tema durante la sesión extraordinaria y entendíamos la necesidad de hacer una recorrida por el lugar. Este Centro de Disposición Final se inició en 2012 y hubo un proceso que debía ser continuado” resaltó Fernández en primera instancia sin desperdiciar la oportunidad de marcar una crítica a la actual gestión.

Sobre la visita y la situación de colapso del predio, el edil agregó: “Lo que vemos es que se arrojaron residuos en lugares que no están habilitados y no son los apropiados para recibirlos. Con esta recorrida, tenemos una percepción a partir del pliego de ampliación que abordamos durante todo el 2017 y entendemos que urge que se termine con ese proceso de obra. El arrojo de basura a un lugar que no está acondicionado contamina el aire, las napas, contamina los sectores aledaños y eso es lo grave”, remarcó Fernández.

A su turno, el resto de los concejales coincidieron en que el predio está “claramente” colapsado pero también hicieron foco en una problemática general en el sector, tal fue el caso de la edil Marina Santoro. “Acá tenemos además un problema con la recolección de residuos, la ciudad está sucia, también tenemos un problema con el aumento de los recicladores informales y con la cooperativa Cura, a la que no le llega el material necesario para reciclar lo que debería reciclar”, detalló.

En esa línea, Santoro pidió que el municipio empiece a aplicar “una política pública” en torno al tema y celebró “la posibilidad de rediscutir el pliego para instalar el debate de todos estos temas”.

A días del vencimiento del acuerdo precario sellado hace dos meses, las autoridades legislativas no quisieron adelantar quién se hará cargo del predio desde el 1 de marzo próximo. La voz oficialista de la concejal Patricia Serventich, de la Agrupación Atlántica, no olvidó hacer mención a que el problema se generó por los malos cálculos realizados durante la gestión del intendente Pulti.