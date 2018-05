Allanan taller y secuestran siete motocicletas y autopartes

Las denuncias sobre el funcionamiento irregular de un taller mecánico derivaron en el allanamiento del local, el secuestro de siete motocicletas, autopartes y la notificación de una causa penal para el dueño del local que funcionaba en la ciudad de Quequén.

Personal de la Dirección Departamental de Investigaciones de Necochea allanó el taller ubicado en inmediaciones de las calles 542 y 517 de Quequén y descubrieron que no contaba con permiso, habilitación ni libro de registro de la actividad. El propietario no pudo justificar el origen ni procedencia de las motocicletas ni de las autopartes que se hallaban en el lugar, por lo que se le formó una causa por encubrimiento.

“La mayoría de las motos estaban desarmadas y solamente quedaba el cuadro, pero igual se detectó que algunas registraban un pedido de secuestro activo”, señalaron fuentes oficiales. Para los investigadores los rodados eran desmantelados para vender y comercializar las piezas en el mercado negro.

Además de clausurar el lugar y de las actuaciones con intervención del Juzgado de Faltas Municipal se formó una causa penal por encubrimiento. El dueño del lugar –de 48 años- quedó en libertad y en las próximas horas podría declarar en la fiscalía 2 de Necochea.