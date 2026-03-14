Tensión: armados con un cuchillo provocaron disturbios y terminaron detenidos
Sucedió el sábado por la tarde en el barrio Colina Alegre. Se les formó una causa ante la Justicia Correccional.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Dos hombres de 24 y 27 años que el sábado a la tarde provocaron disturbios en el barrio Colina Alegre fueron aprehendidos por personal policial tras un llamado al 911 y trasladados a la dependencia donde labraron las actuaciones de rigor.
Fue personal de la comisaría octava el que llegó a la zona de ruta 88 y calle Terú Terú donde los sujetos arrojaron al suelo un cuchillo de cocina con hoja tipo serrucho y mango negro antes de adoptar una actitud reticente hacia el personal policial y se negaron a acatar las órdenes impartidas.
Los dos fueron reducidos y trasladados a la dependencia, donde labraron actuaciones contravencionales por ambas infracciones.
Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 3.
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