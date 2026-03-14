Tensión: armados con un cuchillo provocaron disturbios y terminaron detenidos

Dos hombres de 24 y 27 años que el sábado a la tarde provocaron disturbios en el barrio Colina Alegre fueron aprehendidos por personal policial tras un llamado al 911 y trasladados a la dependencia donde labraron las actuaciones de rigor.

Fue personal de la comisaría octava el que llegó a la zona de ruta 88 y calle Terú Terú donde los sujetos arrojaron al suelo un cuchillo de cocina con hoja tipo serrucho y mango negro antes de adoptar una actitud reticente hacia el personal policial y se negaron a acatar las órdenes impartidas.

Los dos fueron reducidos y trasladados a la dependencia, donde labraron actuaciones contravencionales por ambas infracciones.

Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 3.