Repunte: “Si no cambian las cosas, el Rigel no va a ser el último”

A las 9.36 del 17 de junio del 2017 el buque pesquero “Repunte” emitió un “mayday”, señal de alerta, que anunciaba el peor de los escenarios: los tripulantes no podían controlar la gran cantidad de agua que invadía la embarcación, que se terminaría hundiendo frente a las costas de Rawson, cobrándose la vida de 10 de sus 12 tripulantes.

Gustavo Sánchez, capitán del Repunte dejó a tres hijos y a una hermana, Gabriela, que lucha desesperadamente, al igual que otros familiares, para que en el país “no haya ningún hundimiento más”.

“Este día es muy difícil para mí y para toda familia del Repunte. Todos los sábados a la mañana, como aquel día, revivimos ese dolor y hoy para mi va a ser muy complicado. Extrañamos mucho, nos duele y sentimos que, a pesar de tanta lucha, nos da muchísima pena que no logramos absolutamente nada. Los barcos se siguen hundiendo”, expresó con dolor, Sánchez.

Sin embargo, para la hermana del Capitán del Repunte, “la lucha no es en vano, porque es justa, importante y tremendamente solidaria con los que siguen trabajando. Los que tienen el poder de cambiar esta historia, no hicieron nada. La negativa de los diputados a realizar la sesión en Mar del Plata como habían prometido y lo del Rigel, fueron los dos últimos mazazos en esta historia. En este año, conocí la insensibilidad de los funcionarios que todos votamos”, reflexionó.

“La última marcha del mes 11, decía que, con esta nueva temporada del langostino, deseaba para que no haya otro Repunte. Sin embargo, pasó. Con todo el dolor del alma te digo, si no cambian las cosas, el Rigel no va a ser el último”, concluyó Sánchez.