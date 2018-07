Denuncian recortes en medio centenar de comedores escolares y el Concejo pide explicaciones

Este martes, la comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante se reunió con los proveedores marplatenses del servicio alimentario escolar que venían realizando hasta el pasado viernes la distribución de alimentos en los establecimientos educativos provinciales en el distrito de General Pueyrredon.

En el encuentro, desde la Asociación de Proveedores del Servicio Alimentario Escolar Bonaerense denunciaron graves irregularidades en la millonaria licitación del SAE.

Finalmente, la comisión de Educación y Cultura del HCD decidió impulsar un proyecto de resolución con el objetivo de expresar preocupación por la “deficiente prestación del servicio alimentario” que actualmente se está recibiendo en las escuelas Provinciales en General Pueyrredon.

En com de Educación debatimos sobre los comedores escolares: "El recorte de la Provincia es a los pibes más vulnerables" pic.twitter.com/onVryDJsqT — Marina Santoro (@MarinaLSantoro) July 31, 2018

Además, cerca de 50 directivos de escuelas bonaerenses se presentaron este martes en el Consejo Escolar para denunciar el recorte en el servicio alimentario escolar que se registró a partir de este lunes luego de que dos nuevas empresas se hicieran cargo del SAE para alimentar a casi 45 mil chicos en los colegios provinciales en el Partido de General Pueyrredon.

En el marco de un vidrioso proceso licitatorio, las empresas Blue Catering y Agropecuaria Ancor se quedaron con la provisión de alimentos en los comedores escolares. Los proveedores marplatenses que estaban a cargo del servicio fueron excluidos. Se trata de un negocio de casi 140 millones de pesos por año.

#Ahora

Escándalo en el Consejo Escolar por el Servicio Alimentario Escolar.

Mas de 50 directivos reclamando por la verguenza de la nueva licitación.

"Hoy los chicos están pasando hambre en las escuelas porque la comida no llega, cuando hace 2 semanas comían" pic.twitter.com/Qwc8CtBtkS — Ale Moviglia (@alemoviglia) July 31, 2018

En ese contexto, la concejal Mercedes Morro expresó su preocupación por la situación que afecta los comedores escolares de las escuelas dependientes de la administración provincial. “No solo es necesario comprobar la veracidad de las denuncias; desde el Consejo Escolar, la administración central y este mismo Concejo debemos arbitrar en forma urgente todos los medios para normalizar cuanto antes la situación”, señaló la edil massista.



“Si es verdad que las escuelas están recibiendo raciones insuficientes, no podemos quedarnos quietos a la espera de pasos administrativos, cuestiones judiciales o discursos aclaratorios”, dijo Morro, quien remarcó: “El hambre no se resuelve hablando y no debemos aceptar que los vericuetos burocráticos demoren un día más la solución que los chicos esperan”.

En ese sentido la edil solicitó que “desde todas las escuelas que dependen del sistema los directivos hagan saber en forma inmediata, y diariamente, si los alimentos entregados responden a la calidad y cantidad asignada. Y que las autoridades del Consejo Escolar expliquen a la sociedad acerca de los motivos de cualquier irregularidad detectada”.

A su vez, Morro reflexionó que “cuesta creer que se haya llegado al límite de especular con la comida de los chicos. Si detrás de estas cuestiones hay favores políticos o negocios personales, la comunidad debe saberlo y todo el peso de la ley debe caer sobre los responsables y hacerlo en forma inmediata”.

“Pero mientras tanto el funcionamiento de los comedores escolares tiene que ser normalizado sin perder un solo minuto” concluyó la concejal.