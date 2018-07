Pulti chocó y lo escracharon en un video

foto

Este mediodía, el ex intendente Gustavo Pulti chocó contra un camión mientras manejaba su vehículo en la zona del puerto de la ciudad. Tras el accidente, fue escrachado por el conductor del otro vehículo mientras se iba del lugar.

Luego del accidente comenzó a circular un vídeo en el que se ve al ex jefe comunal acompañado por su mujer y su hija, filmado por el chofer del camión que afirma que Pulti intentó huir del lugar sin presentar la documentación correspondiente.

Según pudo saber 0223, el choque ocurrió en Edison y 12 de Octubre y no hubo heridos.

Tras la viralización del vídeo, Pulti hizo su descargo en su cuenta de Facebook

Según el ex intendente, por el contrario a lo expuesto por el chofer fue "El camión fue el que embistió el guardabarro izquierdo trasero del auto en el que iba con mi hija de seis años y mi esposa".

En el relato, Pulti explicó que “Me detuve, me bajé del auto, le propuse que intercambiáramos datos de nuestros seguros. Me dijo que no. El señor estaba alterado y no estoy seguro si en sus cabales”.