“Parece que nadie quiere aprender a manejar”: la crisis golpea a las academias y sufren una caída del 50%

La crisis golpea a las academias y sufren una caída del 50%. Foto ilustrativa.

La situación de las academias de conducción en Mar del Plata atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años, con una inusual baja en la rentabilidad y una estrepitosa caída en la matrícula.

Marcelo, encargado de la Academia de Conducción Auto 10, asegura que la actividad cayó un 50% en los últimos dos años y advierte que sostener el servicio se vuelve cada vez más difícil frente a los altos costos y la baja demanda.

“El trabajo tiene muchos altibajos, pero hoy es estable para abajo”, resumió en diálogo con 0223.

Según explicó, la temporada de verano sigue siendo el período de mayor movimiento, impulsado en parte, por personas que llegan desde otras ciudades o incluso del exterior para aprovechar los precios de las clases de manejo. “La verdad, es que son casi la mitad de lo que se cobra en Buenos Aires”, admitió.

Sin embargo, fuera de esos meses, el panorama cambia drásticamente. “El año pasado ya había bajado mucho y este 2026 se profundizó. Tuve que mudarme al ACA de la avenida Colon -y Santa Fe- después de 30 años en el mismo lugar, porque no llegaba”, lamentó.

Costos en alza y la cara VTV

Uno de los principales reclamos de las academias de manejo, apuntan al incremento de los costos operativos. Seguros, patentes, combustible y mantenimiento mecánico, forman parte de una ecuación cada vez más difícil de sostener.

A esto se suma la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que en el caso de los vehículos de enseñanza debe realizarse cada seis meses una vez superados los dos años de antigüedad. “Hoy está alrededor de 100 mil pesos y la tenemos que hacer dos veces al año. Pagamos el doble y no hay ninguna diferencia en el costo”, cuestionó Marcelo, que a pesar de todo, admite la importancia del control aunque lo considera algo excesivo.

Desde Auto Norte, otra academia local, también manifestaron malestar por esta situación y coincidieron en que la exigencia impacta de lleno en la rentabilidad del sector. “Hay muy poco trabajo, parece que nadie quiere aprender a manejar”, reflexionaron.

Menos alumnos, menos clases

Cuando hay crisis, Mar del Plata siempre es noticia por los números del desempleo y este sector no es ajeno a la realidad. “Antes trabajábamos con cinco unidades, ahora estamos con tres. Por eso tuvimos que achicar el personal, porque no podés sostener empleados si no tenés clases para dar”, lamentó.

La falta de dinero y los presupuestos cada vez más ajustados de las familias argentinas, impactan en el comportamiento de los clientes. “Antes sacaban 15 clases, ahora intentan rendir con 10. Tenemos que equilibrar las cosas para que los alumnos se vayan conformes y hayan aprendido bien a manejar”, señaló.

Actualmente, realizar un curso básico de manejo y presentarse a rendir el examen puede costar alrededor de 300 mil pesos, una cifra que resulta difícil de afrontar para muchos marplatenses.