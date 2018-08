Arroyo le respondió a Cristina Kirchner: “Negué ser aportante porque creo en la verdad”

El intendente Carlos Arroyo fue mencionado por la expresidenta Cristina Kirchner durante su discurso, debido a la confesión que hizo el jefe comunal de Mar del Plata sobre la utilización de su nombre como aportante de la campaña de Cambiemos cuando él no hizo ningún aporte.

Carta abierta a la Sra. Cristina Fernández. pic.twitter.com/IQ28SxwLLh — CarlosFernandoArroyo (@arroyocf) August 23, 2018

“El hecho de que haya negado ser aportante durante la campaña 2017, es porque como le digo creo en la verdad y en la honestidad. En 2017 decidí abocarme a la gestión y no participar de la campaña electoral”, escribió Arroyo en su carta. No obstante, el aporte que Arroyo negó haber hecho para la campaña no fue en 2017, sino en 2015.

En el texto, el jefe comunal recordó que asumió en un municipio “que había sido gobernado por su gobierno durante ocho años y se encontraba prácticamente quebrado por donde se lo mire”. “Créame que se encontraba en ruinas. Y hoy, gracias al trabajo en conjunto con el presidente Macri y la gobernadora Vidal estamos saliendo adelante. ¿Sabe cómo? diciendo la verdad, comportamiento esencial para generar credibilidad de un gobernante en la sociedad”, añadió.

El jefe comunal de Mar del Plata remarcó que lo que lo diferencia con la expresidenta es el hecho de “poder decir la verdad”. “El poder tener la conciencia tranquila. Yo sí puedo, y si algún juez por el motivo que sea me convoca en algún momento ahí estaré, cuando lo requiera, sin fueros, sin restricciones, sin pedirle condiciones. Porque todos somos iguales ante la ley. Porque la verdad siempre triunfa, más aún cuando uno decide transitar la vida con honestidad”, dijo.

Y remató: “Señora Cristina Fernández, le pido que recapacite, demuestre humildad y le permita gobernar en paz a las autoridades elegidas por el voto popular. Es hora de que dedique su tiempo a lo que la justicia le requiera, como una ciudadana más, demostrando que la igualdad ante la ley constituye una premisa fundamental de nuestra Carta Magna”.