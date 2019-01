Arroyo cuestionó a Mourelle: "No es justo que pague el costo político"

El intendente Carlos Arroyo firmó un memorándum dirigido al secretario de Hacienda Hernán Mourelle, luego del conflicto que se generó con el personal del Concejo Deliberante en el que le pidió al funcionario que detalle por escrito cuáles fueron los motivos por los que se retrasó el pago de sueldos de los trabajadores del cuerpo legislativo.

La nota tiene un fuerte contenido político, pues se creía que la relación entre Arroyo y Mourelle atravesaba su mejor momento. Sin embargo, el intendente remarca que la demora del pago de salarios es un "incumplimiento de mi voluntad expresa".

"Si se debió a fallas, no cumplimientos o falta de documentación que debió originar el Concejo Deliberante a través de sus órganos naturales, le solicito me puntualice por escrito cuáles fueron esos incumplimientos y que al mismo tiempo –también por escrito– le informe al presidente del Concejo Deliberante los procedimientos que deben seguir para que en el futuro no vuelvan a ocurrir esta clase de demoras que provocan inconvenientes al personal y generan malestar que atentan contra el servicio", señaló, en el texto.

Arroyo también reclamó que esas situaciones no se repitan a futuro. "Todas las situaciones deberán quedar en el futuro perfectamente documentadas por cuanto no es justo que el suscripto deba asumir el costo político de situaciones –aparentemente confusas– que pudieron ser evitadas”, añadió.

El jefe comunal advirtió que "no considera razonables costumbres que aparentemente tuvieron gestiones anteriores en cuanto a las transferencias de partidas" y señaló que "sobre todo los actos administrativos, deben quedar perfectamente documentados para cualquier examen o compulsa que puedan realizar autoridades administrativas superiores o incluso los órganos judiciales competentes”.