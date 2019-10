Pablo Zelaya: "Mar del Plata ha sido pionera en la lucha contra la trata"

El candidato a concejal de Consenso Federal participó del debate en el Concejo Deliberante.

Pablo Zelaya Blanco, el socialista candidato a concejal por Consenso Federal, participó del debate sobre trata de personas en el Concejo Deliberante, junto a otros representantes de las distintas fuerzas de la ciudad.

Zelaya, en primer lugar, expresó: "Agradezco el trabajo de la Mesa, por lograr los consensos en temas tan complejos como la trata. No puedo dejar de mencionar a María del Carmen Viñas, referente del Socialismo que no solo hizo posible que estemos hablando hoy aquí de este tema si no que fue una luchadora incansable de los derechos de las mujeres, marcándonos el camino a seguir ", y agregó: "La Casita Azul, ahora Casa Arza, se va a convertir en el claro ejemplo de lo que Mar del Plata no quiere más".

El candidato a Concejal aseveró: "Tenemos que convertir a la Casa Arza en el espacio donde las víctimas de trata encuentren contención, asesoramiento, pero sobre todo reinserción social y económica. Para eso debemos pensar en políticas públicas integrales con perspectiva de género, que transversalmente afecten a todo el Partido de General Pueyrredón".

Para finalizar, Zelaya manifestó: "Así como debemos seguir luchando contra la trata y acompañando a las víctimas, que en su mayoría - alrededor del 80% - son mujeres jóvenes, también debemos generar políticas públicas que pongan el foco en los varones y busquen deconstruir las masculinidades hegemónicas, ya que casi el 70% de los tratantes son varones. Mar del Plata ha sido pionera en la lucha contra la trata, no debemos bajar los brazos, nos espera un gran desafío”.