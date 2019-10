Telpuk cuestionó a Arroyo por "aislarse y abandonar las políticas de seguridad"

El dirigente cercano a Gustavo Pulti señaló que el modelo que se empleó con el candidato de Acción Marplatense era superador y había ganado repercusión internacional.

Luego de ser presentado como el funcionario que llevará a cabo el sistema de Seguridad que implementará el candidato a intendente de General Pueyrredon por Acción Marplantese, Gustavo Pulti, en caso de ser electo, Fernando Telpuk criticó la gestión del jefe comunal Carlos Arroyo y exigió la implementación del plan que se empleó bajo la órbita de Pulti.

En diálogo con 0223 Radio, Telpuk reconoció que "estaba muy satisfecho con el sistema de Seguridad que había armado con Pulti". "La aparición de la Secretaría fue algo muy novedoso y eficiente", argumentó el ex funcionario, que incluso aseguró que el sistema fue distinguido por dirigentes del País Vasco. "En los últimos años se ha visto una ciudad y una gestión aislada a pesar de ser del mismo signo político. No hubo comunicación ni coordinación", arremetió contra Arroyo.

"No es antojadizo, realmente fue un modelo superador, novedoso y eficiente", manifestó Telpuk, quien lamentó que esas medidas no hayan tenido continuidad a lo largo de la gestión de Arroyo. "Por una concepción distinta de la seguridad de Arroyo y quizá también por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, esas herramientas se dejaron de utilizar y eso redundó en que yo me vaya de esa función. Haber abandonado esas políticas generó de nuevo zozobra en cuestiones de seguridad", explicó.

En este marco, Telpuk disparó que "para muchos es más cómodo desconocer los problemas" que deja en evidencia el funcionario a cargo del área y exigió "mediar un plan integral". "El intendente tiene que ser el responsable de las acciones a seguir. Tiene que incluir una serie de medidas como la reapertura de la escuela municipal, el reforzamiento de las acciones en violencia de género, la coordinación de las fuerzas que actúan en la ciudad", demandó.

En esta línea, el ex funcionario acusó una "falta de diálogo permanente con todos los sectores de la sociedad" y pidió escuchar los distintos sectores que pueden aportar al respecto. "Hay mucha sabiduría en los barrios. Gente de las sociedades de fomento, de los foros y de las ONG. Hay que escucharlos", cerró.