Verónica Magario: "Cambiaron turismo social por escuelas de gendarmes"

La candidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires criticó el traspaso de los hoteles de Chapadmalal a la fuerza de seguridad. Además, reconoció las falencias del Frente de Todos para ganarse la consideración de los marplatenses e insistió con una "campaña sucia" por parte de Cambiemos.

A fines de septiembre pasado el Gobierno de la Nación resolvió ceder los hoteles 7 y 8 del complejo de Chapadmalal a la Gendarmería Nacional con el propósito de instalar un centro de formación para los efectivos de la fuerza de seguridad. La decisión quedó plasmada en la Resolución 392/2019 del Boletín Oficial y el rechazo por parte de diferentes sectores no tardó en llegar. En la recta final de la campaña hacia el 27 de octubre y de paso por Mar del Plata, la candidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Verónica Magario, también se sumó a las críticas.

En una entrevista concedida a este medio en julio pasado, la dirigente más importante del conurbano bonarense reflexionó sobre el arribo de los gendarmes a Mar del Plata que dispuso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Lejos de oponerse, Magario redobló la apuesta y pidió por más efectivos. Sin embargo, esta vez la intendenta de La Matanza repudió el traspaso del icónico inmueble de la localidad vecina que construyó el peronismo entre 1946 y 1948.

"Todo lo que sea fortalecer la seguridad es bueno", reconoció la dirigente, aunque separó los tantos. "Chapadamalal nació para el turismo social. Las fuerzas de seguridad tienen que tener lugares propios, pero con las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades y capacitaciones. Han cambiado turismo social por escuela de gendarmes y no lo conversaron con la comunidad. Desde ahí se genera mucha resistencia y polémica", sostuvo Magario en exclusiva con 0223.

La compañera de fórmula de Axel Kicillof arribó a la localidad cabecera del partido de General Pueyrredon el viernes pasado donde encabezó un acto en Plaza Italia junto al ex ministro de Economía y la candidata a intendenta Fernanda Raverta. La abultada diferencia que sacaron en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) sobre la dupla oficialista compuesta por María Eugenia Vidal y Daniel Salvador no pasó desapercibida cuando superó el 52% del escrutinio definitivo. No obstante, el resultado no se replicó en Mar del Plata, una ciudad que muestra un importante caudal de votos para Juntos por el Cambio.

"Desde agosto a esta parte, la crisis pegó fuerte en todas las ciudades de la provincia. El desempleo y la pobreza son una constante creciente y la gran diferencia que notamos de una elección a la otra es que hay esperanza de que las cosas cambien. Cuando uno se junta con el sector empresarial te remarcan los comercios que se cerraron. Estamos en una etapa de propuestas concretas. La gente se manifestó el 11 de agosto pidiendo que esto cambie", consideró.

Antes de sentarse a charlar mano a mano con 0223, Magario compartió junto con Raverta una actividad en la que intercambiaron posiciones con un nutrido grupo de mujeres representantes de distintos sectores productivos del distrito. Tras el encuentro, la jefa comunal de La Matanza admitió que faltan "más encuentros de este tipo" para poder consolidar las propuestas del Frente de Todos en la consideración de los habitantes de General Pueyrredon. "Nosotros no hemos llegado a hablarle al marplatense, no hemos compartido encuentros con los sectores para fomentar una Mar del Plata que se pueda desarrollar. La ciudad tiene un abandono de hace mucho tiempo que se agudizó en este tramo. A los marplatenses queremos invitarlos a soñar con una Mar del Plata creciente de vuelta. Tiene un potencial enorme, tiene toda la infraestructura para serlo. Lo único que necesita es un Estado provincial y municipal comprometido a desarrollar todo", sostuvo.

El discurso de Kicillof en Mar del Plata quedó atravesado por la "campaña sucia" que puso en marcha el Gobierno en su contra, según el propio dirigente, luego de afirmar que hay gente que se dedica a la venta de droga al menudeo por quedarse sin trabajo. Al respecto, Magario apuntó contra los funcionarios de Cambiemos: "Agredir agredieron siempre. Axel hizo una descripción de verdades y realidades. No quiere decir que no se vaya a combatir al narcotráfico. Nosotros vemos que el delito creció en todas las ciudades. Está claro que lo que se hizo hasta ahora no alcanzó y que la falta de trabajo y de oportunidades genera una mayor tendencia al consumo de drogas. No es el mejor camino para nadie. Esto lo tenemos que revertir", afirmó.

Asimismo, las críticas hacia la gobernadora bonaernse no tardaron en llegar. "Dice que vino 30 veces. Cuando vengo a esta ciudad me llevo un montón de cuestiones para ponerme a trabajar y buscar soluciones. De esas 30 veces que vino Vidal, ¿cuántas soluciones trajo? Mar del Plata es una de las ciudades que menos inversión recibió en proporción a habitantes, estando en consonancia con el Gobierno provincial. Ha sido abandonada en su gestión, pero a la vez lo más promocionado por la gobernadora. Es una contradicción", subrayó.

En este marco, Magario manifestó que "Raverta es la mejor propuesta" de cara a los próximos comicios. "Tenemos la misma idea, eso es esencial en tiempos de crisis", expresó a la vez que prometió "acompañar a Mar del Plata" en caso de que la diputada nacional no sea electa intendenta. Frente a un eventual mandato, la dirigente del conurbano bonaerense garantizó que "nadie va a dejar de gobernar y acompañar a los 135 distritos de la Provincia sean del color que sean". "Guillermo Montenegro responde a la mirada de quienes vienen gobernando hace cuatro años. Es muy importante para Mar del Plata tener una intendenta mujer con ganas y aire fresco. Junto a Axel y Alberto Fernández vamos a construir un equipo muy grande para la ciudad", resaltó.

Para finalizar, la candidata del Frente de Todos reforzó el proyecto de Fernández para impulsar a Mar del Plata como una "capital alternativa" y afirmó: "Cuando hablamos de federalismo te das cuenta que lo que se ha hecho es un abandono. Realmente se nota que Mar del Plata no se desarrolló. Hay que darle una oportunidad a todos los habitantes del Partido de General Pueyrredon para que se desarrolle y deje de salir en las noticias por ser la ciudad con mayor desocupación. Mar del Plata tiene que revertir su situación, tiene todo el potencial para salir adelante", concluyó Magario.