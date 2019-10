Caso Lario: otro fiscal se excusó y pidió que intervenga la Fiscalía General

La fiscal Andrea Gómez recibió las actuaciones y presentó un escrito en la Justicia de Garantías. Planteó que las declaraciones de la hermana afectan la independencia, imparcialidad y objetividad.

Apenas veinticuatro horas después de que se le asignara a la Unidad Fiscal de Instrucción 4 la causa por la desaparición del arquitecto Fernando Lario, su titular se excusó ante la Justicia de Garantías y solicitó que intervenga la Fiscalía General. La fiscal Andrea Gómez sostuvo que las declaraciones hechas por Laura Lario a 0223 tras el alejamiento del fiscal Fernando Castro, afectan su “independencia, imparcialidad y deber de objetividad”.

En su presentación ante el Juez de Garantías Gabriel Bombini, la fiscal se refirió especialmente a las declaraciones que la hermana del arquitecto desaparecido en 2012 hizo en 0223 cuando sostuvo que "nosotros somos los locos por reclamar pero tienen que ponerse a laburar".

Para Gómez esa frases y las acusaciones genéricas a la labor del Ministerio Público Fiscal que integra desde hace veinte años “afectan mi independencia, imparcialidad y deber de objetividad”. “Las manifestaciones que ha realizado la Sra. Laura Lario no son ‘genéricas’, sino que afectan el criterio con el que debo guiar una investigación penal iniciada hace ya más de siete años y por las cuales han transcurrido al menos tres fiscales”, dijo al recordar la labor de los fiscales María Isabel Sánchez, Fernando Berlingeri y Fernando Castro.

Si bien la fiscal planteó que las causales de excusación previstas en el artículo 47 del código de rito son de carácter restrictivo, y que en el inciso 13 se habla de "independencia e imparcialidad", recordó que dicho artículo está referido a los señores Jueces.

Para Gómez ese inciso es en realidad la puerta que permite el ingreso de la llamada “violencia moral" que implique alterar el normal desempeño de la labor y en el caso del fiscal “la violencia moral debe impedir que el mismo realice su trabajo con criterio objetivo”.

”Esa violencia moral es imposible merituarla únicamente desde la óptica del Juzgador sin considerar cuáles son las consecuencias en el ánimo del fiscal peticionante. Ello así, porque lo que al Sr. Juez puede no afectar su ánimo, sí puede afectarme a mí”, agregó.

Gómez planteó que en este caso específico debe tenerse en cuenta, la gravedad que implicaría el actuar como directora de la investigación coaccionada a realizar mi tarea de determinada manera, so pena en caso contrario, de que “tanto yo como el personal de la dependencia a mi cargo podamos vernos atacados en los medios de comunicación por quien claramente no comparta mi criterio de investigación, en este caso la Particular Damnificada”.

La fiscal sostuvo que es su deber funcional solicitar el apartamiento de esta investigación en razón, vale la pena recalcar otra vez, que se vé seriamente afectada mi objetividad, principio que sustenta la actividad directriz e investigativa de todo Fiscal de la Provincia de Buenos Aires en razón de lo preceptuado por la ley 14.442.

Gómez solicitó que se acepte la excusación planteada y se remitan las actuaciones a conocimiento de la Fiscalía General a fin de que tenga a bien designar un nuevo integrante de éste Ministerio Público Fiscal a fin de continuar tramitando las actuaciones.