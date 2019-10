En una semana, la demanda de comida en el comedor de Villa Evita creció un 60%

Lo aseguró Walter, el responsable del espacio solidario que funciona hace 4 años en Vertiz y Pehuajó. "Esto lo sostenemos sin ayuda de nadie", afirmó.

Villa Evita, el histórico asentamiento que está en los terrenos ubicados detrás del estadio José María Minella y que espera desde hace décadas por una urbanización, es uno de los escenarios que permite en Mar del Plata reflejar con mayor crudeza el crecimiento de la pobreza en los últimos meses con el Gobierno de Mauricio Macri.

En el comedor "Eva" que funciona en el corazón del lugar, en Vertiz y Pehuajó, aseguraron que la situación de necesidad "es cada vez peor" y fundamentaron su mirada al tener en cuenta el considerable incremento de viandas de comida que registraron en apenas una semana.

"El sábado anterior habíamos entregado 98 viandas y este sábado terminamos con 160. Tuvimos un aumento de 60 personas de una semana a la otra", afirmó a 0223 Walter, responsable del espacio solidario que se fundó pocos meses después del inicio de la administración de Mauricio Macri en el país.

El referente del comedor sostuvo que este incremento se motivado por el acercamiento de distintos vecinos provenientes del barrio Fortunato de La Plaza. "Tenemos mucha gente de clase media acá. Algunos no quieren venir porque no es fácil decir que venís a buscar un plato de comida pero a muchos los conocemos y sabemos que no están bien", sostuvo.

Frente al duro escenario que se atraviesa, Walter no dudó en que se incremente aún más la concurrencia al comedor, que durante los martes y jueves oficia como merendero, en el transcurso de los próximos meses. "Los chicos de la escuela ya vienen con hambre a pesar de que comen al mediodía porque no les dan nada. Se ven muchos chicos acá y también jubilados. Hay familias numerosas", remarcó.

Walter se mostró abierto a recibir cualquier tipo de donación para sumar mercadería que permita garantizar los recursos para abastecer la cena que se entrega todos los fines de semana en el comedor. "Alimentos secos no sirven de todo y también nos cuesta conseguir carne, pollo o verdura", indicó.

En el espacio "Eva" se encuentra un taller de costura, por lo que también se reciben donaciones de tela para poder desarrollar las labores de aprendizaje. Cualquier persona interesada en colaborar se puede comunicar al teléfono 223 547-1801 o dirigirse directamente a Vertiz 7575.