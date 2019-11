Montenegro ya tiene en sus manos un primer proyecto del Presupuesto 2020

El secretario de Hacienda, Alfredo Osorio, le reveló a 0223 que ya le acercó un proyección del cálculo de los gastos y recursos a su sucesor, Germán Blanco. "La transición va muy bien", confió.

Pese a la prórroga que solicitó hasta el 20 de diciembre al Concejo Deliberante, el Gobierno de Carlos Arroyo cerró un diagrama tentativo sobre las proyecciones del Presupuesto Municipal 2020 que ya posee en sus manos el entorno del intendente electo, Guillermo Montenegro.

En un mano a mano que le concedió a 0223, el Secretario de Hacienda, Alfredo Osorio, reveló que el cálculo de los gastos y recursos que definió para el ejercicio del año que viene lo puso a disposición de Germán Blanco, su sucesor en la cartera.

"Todos los presupuestos de los entes y de la administración central ya estaban cerrados el viernes pero como al final se hizo uso de la prórroga, ahora Blanco trabajará en base a lo que teníamos armado y le imprimirá su impronta", indicó el funcionario.

Si bien se reservó cualquier filtado de detalles de montos y números, Osorio reconoció que el proyecto sufrirá "modificaciones" al tener en cuenta que todavía se desconoce las partidas de dinero que destinará la Nación y la Provincia para la realización de obras durante 2020.

El responsable del área de Hacienda y Economía también dejó en claro que nunca rompió la comunicación con el futuro funcionario de Montenegro y ratificó la continuidad de un trabajo que garantice una "transición en buenos términos. "De este lado y del de Germán Blanco no hay ningún problema: nos manejamos bien y tranquilos", afirmó.

Pago de sueldos en diciembre: "La plata todavía no está pero no creo que haya problemas"

Respecto de la incertidumbre que sembró el próximo jefe comunal sobre la imposibilidad de abonar los haberes de fin de año, el funcionario reconoció un faltante de dinero pero mostró al mismo tiempo confianza de que no haya inconvienetes en el cumplimiento de estas obligaciones.

Osorio aclaró que los fondos que actualmente no dispone la comuna corresponden a las deudas de la Nación y la Provincia en concepto del convenio tripartito que se firmó con el Municipio, y reconoció que el monto trepa a una cifra cercana a los 900 millones de pesos.

"Si me preguntan hoy, posiblemente diga que la plata no está. Todo está relacionado a los recursos que haya. Supuestamente la plata está pero haya que no la veamos no podemos anticiparnos", dijo el funcionario.

El Secretario de Hacienda garantizó que el 10 de diciembre, al finalizar el mandato, se van a entregar "números ordenados". "Ojala que el 11 de diciembre ya esté acreditado el dinero de parte de Provincia y Nación, que es lo que suponemos todos", sostuvo.

"No creo que haya problemas porque lo que se busca es no crear conflictos. La idea es tener una buena temporada, con tranquilidad, y sin conflictos de índole social tan cortos", planteó al respecto Osorio.