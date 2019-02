Lagos del Mar: ambientalistas y vecinos de la laguna de Mar Chiquita recurren a Vidal

Semanas atrás, el Concejo Deliberante de Mar Chiquita modificó una ordenanza que facilita la continuidad del proyecto inmobiliario Lagos del Mar, un barrio privado lindero a la laguna que comenzó a construirse de modo irregular durante la gestión del exintendente Jorge Paredi y que el actual jefe comunal, Carlos Ronda, terminó también por propiciar.

La relación entre las organizaciones que componen el Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera “Parque Atlántico Mar Chiquito” con el gobierno comunal y los concejales que votaron positivamente por la reforma quedó dañada. Luego de pedirle a Ronda vetar la ordenanza, ambientalistas y vecinos del distrito hicieron una presentación en La Plata para que tome intervención en el asunto la gobernadora Vidal.

La problemática vinculada al proyecto Lagos del Mar tiene varios años de desarrollo, pero en el último tiempo estuvo acompañada por la construcción de otros proyectos de barrios privados en el distrito, particularmente, en torno a la localidad de Santa Clara del Mar.

En diálogo con 0223, el vocero de los vecinos autoconvocados de Mar Chiquita contó que se le “solicitó a Vidal que de promulgarse la ordenanza en cuestión, no decrete su convalidación”. “En los últimos días la justicia ordenó que la medida cautelar continúe vigente”, agregó.

Consultados por la determinación de Ronda de cambiar su posición respecto a la aprobación del proyecto privado, cuando en el inicio de su gestión el intendente había asegurado que no apoyaría el emprendimiento, desde el espacio describieron: “Entendemos que se debe a la recaudación que podría obtener el municipio. La gente que invierte en ese lugar lo hace para tener una segunda vivienda. En el partido han proliferado los barrios privados. Y esa gente no le pedirá al municipio más que pase el camión de basura e iluminación. No va a pedir educación, salud, arreglo de calles y otras cosas. Es recaudación fácil. Y si encima se multiplican las superficies de barrios privados...”.

“Hay una clara falta de interés en cuidar la zona. Desde el 2015, existe una ordenanza que sitúa como patrimonio turístico del municipio los médanos del cordón dunícola costero. Y la cantidad de camiones de arena que se han retirdo, con la autorización de la comuna, es impresionante. Nosotros hemos contabilizados no menos de 200. ¿A qué estamos jugando?”, se preguntan.

“Con esta ordenanza se está premiando el incumplimiento de los desarrolladores inmobiliarios. Y la cautelar es la taxativa: se levantará en la medida que halla un estudio de impacto ambiental. La ordenanza no se ajusta a derecho: violenta el ordenamiento territorial y no la respeta. No hubo razón para que se tratara en sesión extraordinaria: no hacía falta legislar a la carrera”, concluyeron.

El lapidario informe de la Unmdp

El Informe del año 2017 de la Universidad Nacional de Mar del Plata indica que el emprendimiento de urbanización “Lagos del Mar” generará efectos negativos de diversa índole:

1) Aumento de riesgo de inundaciones por perturbación de los humedales (relleno, elevación de cotas, impermeabilización, compactación).

2) Eliminación, reducción y fragmentación del pastizal pampeano.

3) Alteración de la calidad y cantidad de aguas, tanto subterráneas como superficiales:

3.a.) Aumento de la eutrofización de las aguas superficiales de la laguna por ingreso de nutrientes. La eutrofización es el proceso de contaminación más importante de las aguas en lagos, ríos, embalses, etc. Este proceso está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo, procedentes mayoritariamente de la actividad del hombre.-

3.b.) Salinización de las aguas subterráneas por exceso de extracción del freático;

3.c.) Contaminación de aguas (superficiales y subterráneas) por distintos compuestos químicos.

4) Introducción de especies exóticas:

4.a.) Especies vegetales;

4.b.) Aumento de áreas disponibles para especies exóticas invasoras ya introducidas (gusano formador de "bochones" Ficopomatus enigmaticus) que reducen el cauce natural de la Albufera, aumentando las áreas inundables.



