Distéfano: "El sindicato no puede cogobernar el sistema educativo"

El secretario de Educación Luis Distéfano respondió las acusaciones del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) quienes le apuntaron a él y a su par de Hacienda Hernán Mourelle de llevar adelante un "plan sistemático para destruir la educación municipal).

"El plan sistemático de destrucción empezó hace varios años y el sindicato fue parte. Cogobernó este sistema educativo y eso no puede ocurrir", dijo Distéfano en diálogo con 0223 Radio.

En ese marco, el funcionario detalló que están por terminar una auditoría en la que detectaron diversas irregularidades. "Nos encontramos con que se desfinanció el sistema educativo municipal", disparó el secretario de Hacienda.

En ese contexto, el funcionario municipal indicó que en 2009 el exintendente Gustavo Pulti firmó un acuerdo mediante el cual el gobierno nacional y provincial aportaban el 100% del financiamiento al sistema educativo municipal.

"Desde ese entonces hasta hoy se fue perdiendo ese financiamiento. Hoy el municipio se hace cargo del 48% de la masa salarial docente, sin contar la bonificación docente que se paga con el fondo de infraestructura", advirtió.

Llegar a este punto, explicó, se debió a que no se tramitaron cargos nuevos en provincia. "Se manejaron como un sistema autónomo cuando no lo es. Mantuvieron cursos de formación profesional sin alumnos, docentes que no manifestaron su jubilación. Son 10 años en lo que no se hizo lo que debió hacer. Y ahora estamos ordenando", detalló.

El secretario de Hacienda cargó contra el STM y remarcó que "no puede cogobernar como hasta ahora". "El planteo del sindicato es ridículo; tampoco se hace cargo de lo que pasó en los últimos años. Parece que todo pasó hace tres años. No, esto es histórico", enfatizó.

Distéfano dijo que su gestión está abocada a que "todo se cumpla en el marco de las normativas" y dijo que su meta es recuperar que el gobierno nacional y provincial cubran "el 100% de la masa salarial docente". "A partir de allí podemos discutir algún tipo de bonificación", indicó.

El titular de la cartera educativa también cuestionó al resto de las fuerzas políticas y recordó que todas habían firmado un compromiso para garantizar que el Fondo de Financiamiento Educativo se destine a infraestructura. "El año pasado se olvidaron de ese compromiso", recordó e insistió que ese fondo se utiliza para absorber casi el 50% de la masa salarial y la bonificación.

Por otra parte, Distéfano anticipó que gestionaron un fondo para cooperadoras de escuelas municipales. "La idea es que reciban subsidios que les permitan encarar tareas. Eso evita mucha burocracia que tiene el municipio", cerró.