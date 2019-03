Abuso en el camping: revocaron la excarcelación y confirmaron la preventiva de los tres detenidos

Más de un mes después de que la Justicia de Garantías dictara la excarcelación extraordinaria de los tres imputados que siguen detenidos por el abuso de una adolescente en el camping “El Durazno” la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones revocó la medida y confirmó la continuidad de la prisión preventiva. La defensa de los imputados apelará la decisión y solicitará el arresto domiciliario.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que la medida fue firmada por los jueces Adrián Angulo y Walter Dominella quienes revocaron la decisión del Juez de Garantías Saúl Errandonea de conceder la excarcelación extraordinaria a Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba. La medida se comunicó a última hora de este viernes y fue notificada a los tres defensores, a la fiscal Florencia Salas y al abogado Maximiliano Orsini como representante del particular damnificado.

En virtud de que la medida se notificó muy cerca del cierre de la actividad en Tribunales los abogados Mauricio Varela, Martín Bernat y Marcelo Jiménez harían presentaciones en dos sentidos la próximas semana: más allá de un recurso ante Casación por la decisión de la Cámara también podrían solicitar una morigeración de la prisión preventiva. “No sería extraño que la Justicia validara un arresto domiciliario, aunque por las idas y vueltas de la causa y las demoras de algunos estamentos abran un interrogante sobre ese punto”, señalaron.

En su resolución de hace más de un mes Errandonea concedió la excarcelación extraordinaria e impuso a los tres jóvenes una seria de reglas especiales: no podían acercarse a la víctima, a su familia en un radio no menor a los 200 metros y no podrán tener contacto por cualquier medio o vía, ello hasta tanto culmine el presente proceso. Esa fue la decisión recurrida por la fiscalía y que dos de los tres integrantes de la Sala 2 decidieron revocar.

Los defensores habían solicitado el cese de la prisión preventiva horas después de la incorporación al expediente del informe que confirmó el hallazgo de material genético de Lucas Pitman -uno de los imputados- y de un joven amigo de la familia que no está imputado. Ese pedido consideró que estaba confirmado a partir de las pericias incorporadas los fundamentos que esgrimieron en el pedido de falta de mérito que fue rechazado oportunamente”.