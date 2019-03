Alta adhesión al paro docente bonaerense: supera el 80% en escuelas públicas

En las primera jornada del paro de 72 horas decretado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, las escuelas públicas de Mar del Plata tuvieron una adhesión superior al 80% mientras que las de gestión privada del 50%. En las escuelas municipales, el paro tuvo una adhesión superior al 80%.

Previa a la movilización que realizarán desde la Catedral San Martín, Gustavo Santo Ibánez, secretario general del Suteba Mar del Plata, aseguró a 0223 que el alto nivel de apoyo a la huelga “está subiendo a pesar de la amenazas de descuentos de Vidal y Sánchez Zinny y aprietes y amenazas a directivos de parte de funcionarios, responsables de la educación provincial del distrito”, expresó.

En tanto las escuelas públicas de gestión privada, la adhesión fue de apenas el 50%. Para los dirigentes del Sadop, el bajo nivel de acatamiento “fue lo que preveíamos por las presiones que hubo en los días previos a los trabajadores docentes”, según señaló Adriana Donzelli, referente de Sadop en Mar del Plata.

Para la Provincia, el no inicio de clases “es una falta de respeto”

Desde el Gobierno Bonaerense salieron a confirmar que el día de paro se decontará de los próximos haberes y calificó a la huelga de 72 horas como de una “falta de respeto”.

“Nosotros le definimos a los gremios en diciembre de 2015 que el docente que haga paro sufrirá un descuento. No es una novedad, ha sido así y así será mientras estemos a cargo. Tiene que ver con dos razones. No es lo mismo ir a trabajar que no ir a trabajar, no puede tener el mismo tratamiento. En segundo lugar, no podemos pagar un servicio que la comunidad no recibió”, señalaron desde la Provincia.

En ese marco, apuntaron contra la cúpula sindical: “Escuchamos desde noviembre a Baradel decir que si las clases no arrancan en marzo es por culpa del gobierno, ha sido un clásico y una constante de estos años de gestión. Yo creo que todos están hartos de este empantanamiento que se provoca en cada inicio de año”

“Al Gobierno lo único que le interesa es que inicien las clases. A la Gobernadora le preocupa que no empiecen. Pareciera que el momento de gloria de Baradel es el no inicio de clases. Un no inicio de clases de 72 horas es una falta de respeto”, calificaron.

“Nosotros cada propuesta que hacemos tenemos que ver cómo reasignamos. Esta última oferta es equivalente a todas las obras de infraestructura que se van hacer en la Provincia en 2019”

“Lamentablemente otro año en que un sector del sindicalismo docente priva a muchos argentinos en todo el país de arrancar las clases”

“Hemos hecho una propuesta de llevar el sueldo inicial del maestro de grado media jornada con un aumento del 20,5% para el primer trimestre poniéndolo en $20.150 netos de bolsillo en marzo, mientras que para un docente que se inicia con jornada completa es de $ 40.300; y desde allí, inflación para el resto, mes a mes, por el primer trimestre y después trimestral. Más un 5% en diciembre con impacto en la segunda cuota del aguinaldo de este año”.