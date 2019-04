Conectividad área: invitan a directivos de diversas aerolíneas a Mar del Plata

En el marco de las acciones turísticas para que Mar del Plata pueda contar con un caudal de visitantes durante todo el año, el Ente Municipal de Turismo (EMTur) anunció la invitación a la ciudad de siete directivos de empresas aéreas nacionales e internacionales por el lapso de tres días, a fin de que conozcan en profundidad el destino y los productos que tiene para ofrecer.

De la reunión denominada “Encuentro de Conectividad Mar del Plata” participaron el intendente Municipal, Carlos Fernando Arroyo; la presidente del Ente Municipal de Turismo, Gabriela Magnoler; el Secretario de Desarrollo de Productivo Municipal, Massimo Macchiavello; el Director Provincial de Desarrollo, Calidad y Coordinación Turística, Nicolás Esteban Russo; el Secretario de Economía y Hacienda Municipal, Hernán Mourelle; el Vicepresidente del EMTur, Jorge Zanier.

“En materia turística, necesitamos incorporar no solo a todas las provincias que aún no llegan a Mar del Plata sino también a los países vecinos. Yo recuerdo que cuando asumí en diciembre de 2015, fui al aeropuerto y sentí tristeza porque era un páramo de hormigón vacío, no había ni un taxi. En esta época, con el gobierno anterior, venía un vuelo por día, cuando lo hacía. Afortunadamente, la gestión de la presidenta del EMTur logró que hoy tengamos unos 15 vuelos diarios, que muchas empresas se hayan sumado y que hayan ayudado a Mar del Plata; y nosotros queremos devolver lo que nos dan”, destacó Arroyo, con elogios para Magnoler.

Al respecto de la invitación cursada a los dirigentes empresariales, habló justamente Magnoler, quien valorizó la iniciativa. “El permitió que los directivos conozcan mejor Mar del Plata desde el punto de vista turístico y productivo; así como su crecimiento exponencial en cuanto a transporte aéreo durante los últimos años. Permitió que visualicen las fortalezas y que proyecten las oportunidades que pueden llegar a generar al incorporar la ciudad a una de sus rutas aéreas”.

Itinerario

Los responsables de las aerolíneas participaron de una presentación especial de Mar del Plata llevada adelante por el Ente Municipal de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Productivo; jornadas de networking y reuniones de negocios.

Además, recorrerán diferentes circuitos y sectores de la ciudad como el Mar del Plata Golf Club y una fábrica de cerveza artesanal. Asimismo, realizarán actividades deportivas náuticas y visitarán las instalaciones del Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla