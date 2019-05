Otra vez, Mourelle le descontó bonificaciones a los docentes municipales: "Esto es un ensañamiento"

Otra vez, el Secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, vuelve a tensar la relación entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM): en las últimas horas, se agudizó el malestar en el gremio a partir de una resolución del funcionario con la que le quita las bonificaciones que percibieron en los últimos meses un grupo de docentes, lo cual se traduce en descuentos de hasta 13 mil pesos.

Alejandra Ayek, la Secretaria de Educación que tiene el STM, criticó duramente la decisión del referente de Economía de la comuna y anticipó que no se descartan medidas de fuerza para la próxima semana, en caso de mantenerse firme esta determinación, que afectaría a un grupo de 3500 empleados del sistema educativo.

En diálogo con 0223 Radio, la dirigente consideró que la resolución de Mourelle demuestra el "ensañamiento" que hay para con los docentes municipales. "No le importa nada y ni siquiera entiende que el sueldo que cobran estos empleados es para pagar un alquiler o darle de comer a su familia", apuntó.

La sindicalista consideró que no hay fundamentos válidos para una resolución de estas características ya que recordó que el último dictamen judicial planteaba que no se pagaran más las bonificaciones "pero no que se descontaran". "En ningún lado dice esto. Y cuando se pagaron las bonificaciones, había vigente una cautelar", rememoró.

Además, Ayek mostró sorpresa por la determinación de Mourelle, al sostener que en la última reunión paritaria se había acordado que sea el Intendente Carlos Arroyo el encargado de "atender la problemática". "Incluso había dicho que, de última, si había que descontar algo, se iba a hacer en cuotas", aseguró.

La Secretaria de Educación del gremio lamentó que el Secretario de Hacienda se "maneje como un monarca dentro de la Municipalidad" y que le "importe tres pepinos el alimento de las familias" de los docentes municipales.

Sobre el impacto económico en el que se traduce esta resolución, Ayek dijo que hubo trabajadores que percibieron bonificaciones en los últimos meses por montos aproximados a los 12 o 13 mil pesos. "Un docente que no tiene cargo y demás puede estar cobrando 18 o 17 mil pesos, así que con esto sólo cobraría 5 o 6 mil pesos", graficó.

La dirigente confirmó que ya se elevaron recursos al Ejecutivo para que restituya las bonificaciones y prometió medidas de fuerza en caso de que el reclamo no sea escuchado. "Vamos a estar en primera fila defendiendo lo que les corresponde a los docentes", garanfizó.