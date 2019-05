"Mourelle y Distefano son dos mamarrachos"

Docentes municipales se concentraron en la Cámara en lo Contencioso Administrativo para reclamar por el descuento que el gobierno municipal aplicó a sus haberes en el marco por le disputa del recorte de bonificaciones.

En ese marco, el profesor de Educación Física Gabriel De Cunto, habló con 0223 y dijo que "el reclamo puntual es por la no quita de lo que nos habían devuelto en marzo y abril por pedido del juzgado número 2". "Supuestamente, porque aún no tenemos el recibo de sueldo, la Cámara de Apelaciones dio lugar al reclamos del municipio y nos volverán a descontar", explicó el docente.

A su vez, De Cunto sostuvo que "la situación es muy grave" y detalló que en su caso particular debido a su antigüedad le van a descontar 20 mil pesos, "no voy a cobrar el sueldo", lamentó. "Lo que le pedimos a los funcionarios es que no nos tomen el pelo y que no sean atrevidos y digan que con que lo que nos descuentan de la bonificación van a hacer obras". Eso es provocarnos como ciudadanos", agregó.

Gabriel De Cunto señaló que son 3500 docentes en esta situación entre profesores de Educación Física y maestros de grado y apuntó contra el intendente: "queremos preguntarle a Arroyo que haría si recibiera un recorte del 30 por ciento de su sueldo, ¿no reclamaría?". "Es un país con este nivel de inflación,¿cómo haces si te recortan un 40 por ciento del sueldo?, exclamó.

Por último, el docente resaltó que "nos estamos volviendo indigentes", pidió se recibido por el intendente y criticó con dureza a Hernán Mourelle y Luis Distefano. "Son dos mamarrachos", enfatizó.