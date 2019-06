Por el estado de las calles, fomentistas fueron a buscar a Arroyo a su despacho

Representantes de sociedades de fomento de barrios de la zona sur de Mar del Plata se presentaron durante la mañana del lunes en el despacho del intendente Carlos Arroyo, a quien responzabilizan por el estado de las calles. Acusan que ambulancias ni remises no entran a los barrios, por lo cual permanecen paralizados.

Mientras aguardaba por el jefe comunal, Mario Peralta, representante del barrio Nuevo Golf, aseguró en diálogo con 0223 Radio que "el estado deplorable de las calle" fue motivo suficiente para concentrarse en el edificio de Hipólito Yrigoyen y Avenida Luro, ante los numerosos reclamos que realizaron en los últimos tiempos de los que no obtuvieron ningún tipo de respuesta. "No podemos hablar con un funcionario de menor envergadura porque hasta ahora solo fueron promesas que no se cumplieron", indicó el líder barrial.

Asimismo, Peralta apuntó contra el director de servicio de la delegación municipal Vieja Usina, Franco Luna, quien "alentó a las sociedades vecinales de barrio que pagan mayor tasas de contribución para que se vuelquen en contra de los barrios que tienen menor posibilidad de pago". En este contexto, no es la primera vez que desde la organización que preside Peralta actúan de esta manera. En la última oportunidad habían conseguido que las máquinas del Ente Municipal de Vialidad arriben a Nuevo Golf para arreglar las calles, pero solo "hicieron tres cuadras y se retiraron por esta presión que ejercen ellos mismo con las otras entidades vecinales que pagan una tasa mayor", acusó.

A principio de abril desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires habían anunciado un plan de urbanización, a través de el Programa de Hábitat y Ciudadanía, el cual incluía la realización de 300 metros de asfalto y la colocación de 67 luminarias para los barrios Nuevo Golf, Autódromo y Belgrano. En este sentido, Peralta insistió en que es necesario mejorar la calidad de vida de las personas con obras de servicios básicos, como una red cloacal, antes que iniciar con las tareas de pavimentación.

Pese a la promesa, el presidente de la sociedad de fomento sostiene que la urbanización no se va a concretar porque "estamos en la parte final de la gestión". "Hace dos meses que Obras Sanitarias presentó el proyecto para hacer la red cloacal. Necesitamos que la gobernadora María Eugenia Vidal ponga el dinero para que se comience a hacer", subrayó.

Al igual que en diferentes barrios periféricos de Mar del Plata, el mal estado de las calles pone en jaque a los vecinos ya que tanto los remises como las ambulancias no pueden entrar a los barrios. "Tenemos personas mayores que no pueden llegar a Pami ni al hospital porque no llegan a sus casas a retirarlos", explicó. "Ni por Provincia ni Municipio tuvimos respuestas en el tema de las calles que nos está dejando aislados", concluyó Peralta.

Por su parte, Blanca Martínez, presidenta de la sociedad de fomento de Cerrito y San Salvador aseguró que "las calles están totalmente detonadas" y también disparó contra Luna. "Hace un año nos prometió que iban a entrar a los barrios a arreglar, pero al día de hoy que no hicieron nada. Jamás sucedió. Presentamos todo tipo de notas, pero no nos dieron ninguna respuesta", concluyó.