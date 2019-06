Estudiantes hicieron un “frazadazo” frente al Consejo Escolar: hay 60 secundarias sin calefacción

La Federación de Estudiantes Secundarios (FES) movilizaron por la avenida Colón, intentando visibilizar la difícil situación por la que atraviesan miles de estudiantes marplatenses, que no cuentan con calefacción en sus escuelas.

A las 9, un nutrido grupo de estudiantes, sin importarle la lluvia, marcharon desde 20 de septiembre y Colón hasta el Consejo Escolar, donde lograron un compromiso por parte de las autoridades del organismo.

“Hay alrededor de 60 escuelas que no tienen calefacción por falta de gas o pérdidas de gas, cuya única solución fue cortarles la calefacción. Si bien algunos compañeros hicieron sus frazadazos en la puerta de sus colegios, hicimos esta movida para solidarizarnos con ellos”, sostuvo Luisina Puntunet, presidenta de la FES, en diálogo con 0223.

La dirigente estudiantil agradeció el interés de Sofía Badie -presidenta del Consejo Escolar- y junto al resto de los estudiantes, quedaron en volverse a reunir en 15 días, para informarse del estado de situación de estas 60 escuelas sin calefacción y lo diferenció del proceder de Marcelo Di Mario, director general de Consejos Escolares, que “nunca” daba respuestas concretas.

"Nosotros les reclamamos el porqué no pensaron en hacer estas obras durante el verano, para no llegar así en invierno. Pero nos corrieron con la falta de presupuesto. Que por ejemplo, arreglar las calderas del Mariano Moreno nos costaba $ 1.900.000 y recién hoy se pudieron abrir los sobres de licitación. Saber cuestiones del presupuesto nos excede porque no es algo que se haga público”, razonó.

“En 15 días nos van dar respuestas de cómo van las obras. Si vemos que no cumplen con parte de las obras prometidas, no descartamos realizar una nueva protesta”, cerró la joven dirigente.