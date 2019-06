Advierten que no se cumple con la Ley Micaela en Mar del Plata: "Falta decisión política"

En el marco de la presentación de la Ley Micaela, que tuvo lugar durante la tarde del jueves pasado en la sede local de la Confederación General del Trabajo, desde la Multisectorial de la Mujer señalaron que no se está cumpliendo con la capacitación en materia de género para los funcionarios de Mar del Plata, tal como estipula la legislación. Con la presencia de los padres de la joven asesinada en Gualeguay, los representantes del Concejo Deliberante de General Pueyrredon brillaron por su ausencia.

Bajo la organización de la CGT, la Multisectorial de la Mujer y el Movimiento Evita, se presentó en la sede del sindicato la Ley Micaela, con el objetivo de reflexionar acerca de la problemática de género y la importancia de que los funcionarios se capaciten al respecto. En diálogo con 0223, Laura Hochberg, integrante de la Multisectorial de la Mujer celebró el encuentro. "Que salga la ley fue un gran logro", manifestó.

En este contexto, Hochberg subrayó que pese a que la ley exista, no se está aplicando en el distrito de General Pueyrredon. "Para nosotros es muy importante que se haya sancionado, pero hay que seguirla de cerca. Necesitamos que realmente se cumpla. En Mar del Plata estamos acostumbrados a que lo que logramos tenemos que estar atrás para verificar si se cumple", sostuvo.

Si bien la Ley fue presentada en el recinto del Concejo Deliberante a fines de mayo con diferentes concejales de distintos bloques, la integrante de la Multisectorial de la Mujer indicó que "las capacitaciones se cumplen a medias". "En realidad empezaron a dar charlas para los profesionales de la salud. No está mal, pero no es lo que pretende la ley. Queremos que los funcionarios de la Municipalidad sean los que tengan que capacitarse, son los que menos entienden. En concreto no comenzaron. Falta decisión política", precisó.

Asimismo, la referente feminista marcó hincapié en el amparo que el juez Carlos Rossi dictó sobre Sebastián Wagner, al otorgarle la libertad condicional. "A partir de este caso tomamos como una necesidad primordial que estos funcionarios se capaciten en materia de violencia de género. Es permanente darle libertad condicional a los presos, que no se cumplan las restricciones y las medidas que protegen a las mujeres", resaltó.

Para finalizar, Hochberg apuntó contra el subsecretario de Seguridad de la comuna, Marcelo Lencina, quien había expresado que la Municipalidad tenía 40 botones antipánico que nadie fue a buscar. En referencia a sus declaraciones, señaló que se trata de "una opinión fuera de lugar, misógena y machista como él. "Es parte del staff de este Gobierno Municipal. No es verdad lo que dijo, fue muy despreciativo hacia las mujeres. Que se guarde esas expresiones", resaltó, al mismo tiempo en que aclaró que es de suma importancia que la gestión vuelva a realizar una compra para tener más equipos a disposición.

Por su parte, Andrea Lescano, madre de Micaela y presidenta de la Fundación Micaela García "La Negra", acompañado Nestor García, su pareja y padre de la adolescente asesinada, celebró el encuentro que se dio en la sede de la CGT seccional Mar del Plata, donde un gran puñado de mujeres, hombres y sobre todo jóvenes se hicieron presentes. "Es muy grato ver esta cantidad de gente. Mica siempre pensó que el cambió estaba entre los jóvenes. Queremos que sean ellos los que puedan ver plasmada esta ley", explicó.

"Nuestra lucha es que las chicas puedan salir tranquilas a las calles, lo mismo para los padres que se preguntan qué les puede pasar a sus hjios. Mica estaba luchando por esto. Quiero que no le suceda nunca más a nadie, el dolor es muy grande. Celebro por este espacio y por aquellas chicas que pelean contra este poder", concluyó Lescano.

La Ley 27.499, conocida como la Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, la joven asesinada en Gualeguay en 2017, fue aprobada por el Senado de la Nación en diciembre pasado y establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías y en los tres poderes del Estado.