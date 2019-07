El Frente de Izquierda también tuvo su acto en Mar del Plata: "La situación es muy difícil"

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad, Christian Castillo, visitó Mar del Plata el pasado martes y analizó el contexto social que atraviesan las familias trabajadoras de la ciudad en un acto que se desarrolló en la inauguración del Centro Cultural La Comuna. Allí, el funcionario criticó las políticas económicas de Cambiemos a nivel local, provincial y nacional.

"La situación social en Mar del Plata es muy difícil, como en toda la provincia. Los que gobiernan hacen que el problema de la vivienda sea muy nodal. Se multiplican los asentamientos, los tarifazos hacen que pagar la luz y el gas sea poco más que una quimera, familias que se endeudan para pagar los servicios. La educación pública está por el piso, con pibes haciendo frazadazos reclamando estudiar", manifestó Castillo.

En este contexto, el precandidato del Frente de Izquierda Unidad señaló que es necesario "debatir cómo se recompone el poder de compra de los salarios y jubilaciones, cómo se mejora la educación y la salud pública y cómo terminamos con el negociado de las privatizadas en los tarifazos". "Los servicios públicos son un derecho, no un negocio. La decadencia es por los ricos que se fugan la plata al exterior a los paraísos fiscales", apuntó.

Algunas imágenes de la inauguración del centro cultural #LaComuna (Jujuy 3133) este lunes en #MardelPlata junto a @chipicastillo pic.twitter.com/cZmqH0FHwB — PTS - FIT Unidad mdp (@PTSmdq) July 9, 2019

Otro de los temas que puso en cuestión Castillo fue el acuerdo comercial del Fondo Monetario Internacional y el Gobierno Nacional de Mauricio Macri. "Si Argentina cumple con los acreedores se va a agravar la decadencia. El que diga que puede cumplir con el FMI y satisfacer las necesidades populares le está mintiendo al pueblo. No se puede, es una cosa u otra. Nosotros estamos del lado del pueblo trabajador", afirmó.

En este sentido, Castillo exigió no darle lugar a los pedidos del organismo financiero y terminar "con el mito de que se termina el mundo si no les pagamos". "Entre 2001 y 2005 Argentina no abonó y no nos invadió nadie. Macri nos metió en un pacto de coloniaje con el Fondo y benefició siempre a los ricos. Si seguimos por este camino el desastre está garantizado. El problema es seguir haciendo lo que el FMI quiere", sostuvo.

Para finalizar, el dirigente apuntó contra la gestión de María Eugenia Vidal en el territorio bonaerense y señaló que "es necesario cambiar la política". "La provincia es viable si hay una medida de favorecer a los sectores populares. Hay que revertir los índices de pobreza", concluyó Castillo.

De cara a las próximas elecciones, el Frente de Izquierda Unidad tiene en sus listas a Nicolás Del Caño y Romina Del Plá como precandidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente. Christian Castillo y Mercedes Trimarchi integran la fórmula para la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, Alejandro Martínez es el precandidato a intendente de General Pueyrredon.