En apenas cinco días, robaron tres veces dos panaderías de la misma firma

Entre el domingo y este jueves, dos sucursales de la firma de panaderías “Almendra” fueron asaltadas por delincuentes que se llevaron la recaudación del día.

Los dos primeros hechos sucedieron el domingo, con diferencia de siete horas, en los locales ubicados en Moreno 2261 y Moreno 2528. El último, en tanto, ocurrió este jueves a las 7.30 y fue el más violento: un delincuente armado ingresó al comercio tras romper una puerta de vidrio y huyó con 800 pesos que había en ese momento en la caja.

Elena, propietaria de ambos negocios, se mostró preocupada por la ola de robos y aseguró que desde que terminó la temporada, no se ve presencia policial en el sector. “El domingo alrededor de las 13en la sucursal de Moreno 2528 entró a robar un joven, se llevó la recaudación del día. Ese mismo día a las 19.30, volvieron a robarnos de la misma forma en la sucursal de Moreno 2261”, comentó la mujer en diálogo con 0223.

Según la mujer, siempre hubo inseguridad en la zona, pero ahora hay más asaltos y con mayor violencia. “Cada tanto nos rompían un vidrio o forzaban la puerta durante la noche, pero este año empezaron a entrar mientras estamos trabajando”, explicó.

En tanto, si bien dijo que dio aviso a la policía por cada hecho y hasta ofreció la grabación de las cámaras de seguridad, lamentó no haber tenido respuesta hasta el momento. Incluso advirtió que no se observa presencia policial en el sector desde que se terminó la temporada. “La única salida sería tener un seguridad en la puerta, pero casi no puedo pagar los impuestos, menos pagar a personal de seguridad para cada panadería durante 14 horas”, aseveró.