¿Dónde está La Chola? Busca desesperadamente a su perra salchicha

Una familia del barrio Alfar se encuentra conmocionada desde el miércoles por el supuesto robo de su mascota Chola, una perra salchicha de un año.

La mascota aparentemente fue sustraída por un hueco que una persona generó tras el corte del alambrado que la familia colocó en su vivienda de Santa María de Oro y Walsh y se llevó al animal.

“Chola es la perrita de mi hijo de siete años que la espera todos los días”, dijo en diálogo con 0223 Celina que aseguró que la mascota, al momento de su desaparición no tenía collar ni chapita identificatoria “porque siempre estaba dentro de mi casa”, afirmó.

Según detalló la mujer, Chola es de pelaje corto marrón y está castrada. Quien tenga información del paradero de la mascota puede llamar o escribir al 2236031967.