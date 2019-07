Macri: “Sueño con que tengamos un Estado al servicio de los argentinos y no de la política”

El presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal encabezaron este viernes en Mar del Plata un acto de campaña rumbo a las elecciones del próximo 11 de agosto.

El primer orador de la tarde en el espacio especialmente dispuesto en el club Quilmes, fue el vicegobernador bonaerense, el radical Daniel Salvador. A continuación habló el precandidato peronista a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, quien brindó un discurso breve y fue el encargardo de darle a Vidal el pase al centro del escenario.

Del encuentro fueron parte los precandidatos a intendente de Juntos por el Cambio en General Pueyrredon, Vilma Baragiola y Guillermo Montenegro, entre otros referentes del espacio del poder Ejecutivo nacional y provincial y también de la legislatura bonaerense.

Poco antes de la hora 19, salió a escena el líder del PRO. Luego de los agradecimientos protocolares, Macri no anduvo con vueltas y, en clave de campaña con foco en el próximo acto eleccionario, le habló a sus seguidores: “Hoy más que nunca los necesitamos para reforzar lo que venimos haciendo”, exclamó.

“Muchos se olvidan en donde estábamos hace tres años. Hay transformaciones reales, que las hemos hecho contra viento y marea. Quiero que se imaginen por un instante, lo que haremos en los próximos años, ya con bases que hemos comenzado a construir. Y los marplatenses lo pueden ver, lo que ha pasado en su ciudad, las cosas que han ido transformándose”, agregó el mandatario a continuación.

En esa línea, reflexionó: “Por más talento y espíritu emprendedor que haya, esas bases y herramientas no estaban. Ahora hay que pasar a la siguiente etapa. Sueño con que tengamos un Estado verdaderamente al servicio de los argentinos y no de la política”, expresó posteriormente.

Respecto a la gestión estatal, Macri ahondó: “Sueño con un Estado que ponga en valor la garra que tenemos los argentinos, la creatividad, todas las cualidades que tenemos y compartimos en todo el país, no solo en Mar del Plata. Acá en la ciudad, esas herramientas que faltaban comenzaron a llegar, por eso volvió el tren, por eso estamos ampliando el aeropuerto, por eso hicimos 200 kilómetros de la ruta 226 y eso significa más llegada de turistas, más trabajo en la hotelería, más en la industria del espectáculo”, ejemplificó.

Sobre las obras realizadas particularmente en General Pueyrredon, el presidente hizo mención enseguida a los trabajos pluviales en torno al Arroyo del Barco. “Hay miles de marplatenses que ahora no se van a inundar, es muy duro saber que viene una tormenta y estar pensando que tu familia y tu casa está en peligro”, destacó.

Luego, citó la infraestructura en desarrollo del Gasoducto Atlántico y resaltó: “Permitirá que 84 mil vecinos de Mar del Plata, Mar Chiquita, Tandil, Balcarce y Villa Gesell tengan el servicio y puedan decirle basta a la garrafa, a sus costos, su incomodidad y el peligro. Y también Mar del Plata dirá basta a 15 años sin poder crecer por no tener más gas”.

El 11 de agosto, fecha clave

Sobre el final, Macri habló directamente de la importancia que tendrá la jornada electoral a desarrollarse en pocas semanas más.

“Todo esto que relaté no tendría sentido si ustedes no estuvieran acá, por eso quiero decirles que esta elección es muy importante. Esta no es cualquier elección. El 11 de agosto se van a decidir muchas cosas. Se decide si seguimos avanzando hacia el futuro o si volvemos al pasado. Se decide si seguimos luchando contra el narcotráfico, las mafias, la inseguridad y la corrupción. Se decide si el que piensa distinto no va a ser hostigado, eso también es muy importante en la convivencia de todos. Se decide todo esto en una votación”, aseveró.

Con la mirada en las urnas, el presidente continuó: “Por eso es tan importante que la gente vaya a votar y decida que no queremos volver atrás. Y cada voto cuenta. En esta votación se decide si profundizamos los cambios. Cuanto antes manifestemos con claridad nuestra decisión, antes vamos a salir adelante”, pidió.

Para el cierre, dejó otra de sus frases habituales en cada campaña y discurso de gestión: “Es ahora, este es el camino, diciéndonos la verdad. Vayamos a votar ratificando todo lo bueno que hemos hecho. Reconociendo lo que nos falta, vamos hacer las cosas que quedan pendientes”, concluyó.