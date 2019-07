Unos 150 mil "defensores del Cambio" se movilizan con múltiples charlas partidarias en todo el país

Unos 150 mil voluntarios de Defensores del Cambio se movilizarán mañana en 400 charlas partidarias que se reproducirán en todo el país, a las que se sumarán figuras del espacio en cada distrito, y que tendrían al presidente Mauricio Macri como invitado sorpresa a alguno de los encuentros de la provincia de Buenos Aires.

"El Presidente está muy entusiasmado con esta propuesta y lo que le han mostrado, así que podría sumarse a algunas de las reuniones en zona norte del conurbano", informó uno de los miembros del comando de campaña de Juntos por el Cambio.

Sólo en el conurbano bonaerense habrá encuentros de los Defensores para el Cambio en 70 localidades, algunas de las cuales puede ser de 10 personas y otras hasta de 300, "no se trata de actos masivos ni de timbreos", explicó otro de los voceros del bunker del macrismo del barrio de San Telmo.

Algunos ministros como el de Educación Alejandro Finocchiaro en La Matanza o legisladores como el presidente provisional del Senado Federico Pinedo serían de la partida este sábado de la movilización que organizan los Defensores del Cambio, la plataforma que dirigen el consultor Federico Morales o el dirigente Gonzalo Turdera.

La idea es que al menos diez de los 320 mil voluntarios que se anotaron en la plataforma (https://defensoresdelcambio.com.ar/) lleven a cada reunión a conocidos de su barrio o distrito que aún no saben a quién votar o que votaron al macrismo en las últimas elecciones pero que ahora dudan de volver a hacerlo, explicaron.

A través de esa plataforma, de contactos y de mensajes en cadena que ya comenzaron a ponerse en marcha, la primera jornada nacional de Defensores del Cambio incluirá reuniones en locales partidarios, en clubes, en el hall de algún edificio o en una plaza, con el objetivo de explicar los motivos por los cuales se apoya a este espacio.

En el interior ya hay reuniones agendadas en las capitales de provincia como Paraná (Entre Ríos) y Santa Rosa (La Pampa), precisaron los voceros, y aclararon que este método "es una pata más de la campaña", según lo consignado por Télam.

Las otras patas de lo que los macristas denominan "la campaña horizontal" son las recorridas, los actos 360 en los que los candidatos reúnen a sus seguidores en clubes o locales y la publicidad a través de los medios de comunicación.

"En lo que hacemos hincapié es en que no se busca evangelizar, no vamos a intentar convencer a quien nunca nos votaría, se trata de algo más transversal para que la gente que no es militante y que quiere apoyar al cambio pueda expresarse", explicó uno de los dirigentes que trabaja en la plataforma de Defensores del Cambio.