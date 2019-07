Arroyo: "Prometí que Mar del Plata iba a estar de pie y se está poniendo de pie"

El intendente Carlos Arroyo eligió la obra pública para combinar los actos de gestión con la campaña en la previa de las elecciones del 11 de agosto. Este lunes, el jefe comunal recorrió las obras de puesta en valor de la peatonal San Martín y afirmó: "Prometí que Mar del Plata iba a estar de pie y se está poniendo de pie".

Arroyo recibió a los medios y ante la primera pregunta destacó la calidad de las obras que se están llevando adelante: "Miren el grosor de la capa de hormigón, debe llegar a los 18 centímetros. El abovedado que es muy sutil pero garantiza el escurrimiento de las aguas".

A su vez, destacó la colocación de baldosas táctiles que sirven como aviso para las personas ciegas o con dificultad para ver de que termina la vereda y comienza la calle. "Esto es una novedad, se ha tenido en cuenta la accesibilidad como tema fundamental", dijo el jefe comunal.

Arroyo dijo que era "una vergüenza" el estado en el que estaba la Peatonal San Martín y dijo que si bien le hubiera gustado realizar esta obra antes "la situación económica del país y otros múltiples problemas" se lo impidieron.

El intendente admitió que la obra se terminará en dos meses y señaló que a medida que se vayan completando las cuadras se irá habilitando el tránsito, como ocurrirá próximamente con Entre Ríos. En esa línea, Arroyo admitió cierto enojo de los comerciantes por realizar las obras en medio de las vacaciones de invierno. "Le pedimos disculpas a los comerciantes por la época en la que estamos haciendo esto, pero es mejor alguna vez que nunca. Y esta obra va a durar 100 años", sostuvo.

"Los comerciantes están muy contentos por la obra porque era una vergüenza como estaba. No están tan contentos por la época. Nos preguntan por qué no lo hicimos en otra época. Francamente les respondo que porque no pudimos", señaló.

El jefe comunal también detalló que se hará una puesta en valor de los semáforos y se recambiarán las luminarias por led, con lo cual se generará un importante ahorro de consumo y aumentará la iluminación en un 40%."Se revaloriza la peatonal de Mar del Plata, que se había venido muy abajo", opinó.

Arroyo recordó que había prometido poner a Mar del Plata de pie y entendió que "se está poniendo de pie". "No podía ser que la Peatonal estuviera como estaba, arreglada con nada. Es muy fácil prometer, lo difícil es cumplir. Eso de que vamos a hacer 50 mil obras y no hacemos nada o hacemos todo mal.... les recuerdo cuando tuve que pasar un verano desesperado para tapar las calles que me habían dejado abiertas como propaganda política", disparó.

Sobre el final el intendente hizo mención a algunas críticas que recibió por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal durante su paso por Mar del Plata y si bien dijo que no estaba "muy informado del tema" anticipó que este martes presentará un informe como respuesta.

"Mañana voy a contestar, pero no lo hago en La Capital, en el Hotel Provincial, ni a un diario, voy a contestar a toda la prensa con cifras en la mano", cerró.