Montenegro denunció a la Justicia Federal la viralización de un audio falso en su nombre

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro, realizó en las últimas horas una presentación en el Juzgado Federal Nº1 donde denunció que fue víctima de la primera fake news de la campaña, a partir de la difusión de un audio de su supuesta autoría donde hablaba de manera despectiva hacia los electores.

El mensaje se viralizó en Mar del Plata y otros lugares del país a través whatsapp y otras redes sociales. "Se buscó atacar a la verdad y a la democracia", advirtió el diputado nacional que tiene el oficialismo.



En la presentación, el legislador marplatense solicitó que se haga lugar al artículo 140 del código electoral que establece que “se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o abstenerse de hacerlo”. Además, especifica que “no sólo deberá ser imputado a aquel que realizó la grabación pretendiendo imitar mi voz sino también a quien o quienes a sabiendas de la falsedad y procurando un aprovechamiento propagandístico, participaron en el montaje y difusión del injuriante audio”.

El ex juez aclaró que “este tipo de actos no nos van a intimidar” y consideró “claramente se trató de una acción programada y sistemática que buscó atacar a mi candidatura". "Es evidente que no es mi voz, ni tampoco son mis conceptos porque jamás me expresaría de esa manera”, indicó.



En el texto presentado en el Juzgado Federal Nº 1 señaló que “esta “viralización” no resulta obra de una sola persona, sino más bien de un grupo de ellas o de empresas dedicadas a estas actividades”.

En la denuncia, recepcionada en el Juzgado a cargo del Dr. Santiago Inchausti (en subrogancia), Montenegro exigió “poner en manos de la Justicia la investigación de un suceso que es incompatible con las sanas herramientas que son exigibles para competir en una contienda electoral". " Además de constituir un ilícito electoral, son repudiables la aparición de estas operaciones que resultan consecuencia de la imposibilidad de lograr el apoyo de la voluntad popular”, sentenció.